Ještě na jaře hrál Jan Šteigl druhou ligu za Líšeň, kde hostoval z Prostějova. V létě s mohla zápůjčka změnit v trvalý přestup. „Původně jsem byl s Prostějovem domluvený, že bych zůstal v Líšni, která o mě měla zájem. Ztroskotalo to ale na tom, že Prostějov nechtěl snížit cenu. Když už na to přistoupili, tak Líšeň měla uzavřený kádr. Z toho jsem byl trochu naštvaný,“ přiznal.

V přípravě Prostějova pod novým trenérem Jarošíkem mnoho prostoru nedostal. „Dozvěděl, že to na základ není a takové věci. Bohužel v profesionálním fotbale není všechno tak čisté, jak to vypadá. V Prostějově jsem měl smlouvu na rok a vlastně jsem si to tam mohl ještě dohrát, nebo bojovat o místo. Nakonec jsem se však rozhodl, že půjdu jinou cestou,“ doplnil mladík, který se přihlásil k policii a novou kariéru se pokusí rozjet tam.

Co se fotbalu týká, měl o svém novém angažmá celkem jasno. „Volali mi z mnoha klubů z druhé ligy, třetí ligy i divize. Za zájem všem moc děkuji, ale já jsem věděl, že chci jít do Čechovic, kde jsem byl od mala a kde kluky znám,“ prozradil Šteigl.

„Máme výborného trenéra, tréninky podobné jako ve třetí lize. Musí se to trochu přizpůsobit pracovním povinnostem, ale jinak to má dobrou úroveň,“ pochvaloval si.

Hned v první zápase naznačil, že pro mužstvo může být velkou posilou. Béčko Nových Sadů pokořil třikrát.

„Člověk na hřišti trochu převahu cítí, když přišel ze druhé ligy. Ale zase tak obrovský rozdíl to není. Ti kluci v I. A taky makají a lítají, kopou, bojují a nic nevypustí,“ upozornil, byť odlišnosti mezi dvěma fotbalovými úrovněmi existují. „Byl jsem zvyklý na něco trochu jiného. První a druhá liga jsou hodně o rychlosti a samozřejmě i šikovnosti s míčem. V některých situacích ale díky rychlosti máte o sekundu víc času, takže si můžete míč seknout, nebo na zakončení máte větší klid. Ale zase tady kolikrát uděláte kličku a čekáte, že soupeř se nějak pohne a on stojí. I já se musím malinko přizpůsobit hře v I. A třídě,“ dodal.

S Čechovicemi v této sezoně bude cílit na postup do krajského přeboru. Ještě se to tam nikomu nepodařilo. Tým je velmi slušný. Jsou tam kluci, se kterými jsem v Prostějově hrával třetí ligu. Lukáš Petržela, Tomáš Novák, další zkušení kluci jako Peťa Halouzka, František Kolečkář, kteří hráli v divizi, doplněno je to šikovnými mladými. Myslím, že budeme bojovat o první místo a budeme chtít soutěž vyhrát,“ řekl Šteigl, který je smířen s tím, že za tři góly bude muset něco přihodit do kasy. „To už je jasné. Máme daný řád pokut, takže kluky nějakou odměnou a kačkou do kasy potěším,“ věděl hned.

A co třeba návrat na vyšší fotbalovou úroveň? „Nevím, jestli to bude ještě možné se vrátit. Režim s prací je jiný a od toho se bude vše odvíjet. Fotbal mě pořád baví, měl jsem touhu něco dokázat a věřil jsem, že si jednou první ligu zahraju. Byl jsem od toho kousek. Uvidíme,“ uzavřel.