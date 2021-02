„Sigma musí hledat velkého partnera či akcionáře. Je to stále náš primární úkol. V současné akcionářské struktuře je schopná fungovat a být do určité míry konkurenceschopná. Cítím, že to však není na výraznější rozvoj,“ potvrzuje Jakub Beneš, předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ, který je nyní majoritním vlastníkem.

V jeho čele spolku je oficiálně od července minulého roku, kdy vystřídal dlouholetého předsedu Jaromíra Gajdu.

Ještě před jeho nástupem proběhl první díl hledání. Námluvy s opavským podnikatelem Lukášem Urbancem ztroskotaly na prahu léta 2018 na poslední chvíli. Dokonce už byla svolaná tiskovka…

Další zájemce se objevil loni v květnu. A byl to znovu „starý známý“ Josef Lébr.

Každý rok 20 milionů

Muž, který byl s olomouckým fotbalem spjatý od poloviny devadesátých let minulého století, převedl své akcie v roce 2017 do rukou spolku.

„Z klubu jsem odcházel kvůli zdravotnímu stavu syna. Po čase mi fotbal začal chybět, to přiznávám. Už opravdu netoužím po žádných funkcích. Především chci Sigmě pomoci,“ říká dnes. Lébr nabídl Sigmě projekt na deset let dopředu. Každoročně 12 milionů korun na provoz a dalších 8 milionů na posílení kádru. Výměnou za to však chce kontrolní balík akcií. „Spolku jsem je přenechal při odchodu za symbolickou cenu. Teď říkám: akcie mi vraťte za stejnou cenu a já vám na základě toho budu posílat peníze. Bude to pro mě záruka, že peníze půjdou tam, kam si přeju,“ říká Lébr dnes.

Háček je v tom, že ani po devíti měsících nemá od Sigmy jasnou odpověď.

„Převod akcií je komplikovanější záležitost. Nechali jsme ocenit hodnotu jedné akcie jako základ pro případný obchod s panem Lébrem. Nyní řešíme, jak moc se liší představy obou stran. Co je zájemce schopen nabídnout, a co jsme my ochotni a schopni akceptovat tak, abychom jednali s péčí řádného hospodáře. Rozdíl v představách tu momentálně je,“ tvrdí Beneš.

Zásadnější posun podle něj není na obzoru ani v nejbližších týdnech. „Razím zásadu, že akcionářský nebo jakýkoliv jiný partnerský vstup do klubu jsou záležitosti, které vyžadují širokou, osobní diskuzi napříč našimi orgány. Není to problematika, kterou bychom mohli vyřešit třemi e-maily. V tom nás současná situace a dlouhodobá koronavirová opatření brzdí,“ vysvětluje Beneš.

Ficner? Nepřijatelný

Lébr to však vidí trochu jinak. „Je to druhý rok, co leží nabídka na stole. To, že se nemůžeme během covidu sejít, v době moderních technologií neberu. Z mého pohledu je to spíš nechutí některých lidí. Konkrétně jednoho člověka,“ prohlašuje.

Tím člověkem je podle něj finanční manažer Sigmy Jiří Ficner. „Na začátku jsem žádné podmínky ohledně osob neměl. Jeho setrvání v klubu je pro mě v tuto chvíli nepřijatelné. Dokud tam bude, neuvidí ode mě Sigma ani korunu,“ uvedl rezolutně a obšírněji všechny důvody vysvětluje v obsáhlém rozhovoru pro Deník, který si můžete přečíst na webu, nebo v zítřejším vydání.

Ve zkratce Ficnerovi vyčítá zejména to, že v době, kdy klub hráče žádal o snížení mezd kvůli složité koronavirové situaci, si měl údajně sám plat naopak navýšit.

„Člověk, který ode mě za akcie POI dostal pět milionů,“ kroutí Lébr hlavou.

Nabídku Sigmě však nestáhl. „Chci pomoct, ale nevnucuji se. Peníze můžu poslat jinam, koupit si, s nadsázkou řečeno, něco na sebe. Chápu, že může být ve hře někdo jiný. Potom by ale bylo asi poctivé říct, že o mou nabídku klub zájem nemá,“ uvedl Lébr, podle nějž hrozí celému českému fotbalu problémy. „Zvedám varovný prst. Pokud Sigma neudělá něco v průběhu dvou let, tak může být bez peněz. A to by byl malér, protože velký fotbal je o penězích,“ řekl.

S otazníky i nabídka legend a podnikatelů

Co se týká jiných zdrojů financí pro Sigmu, objevila se v září nabídka sdružení podnikatelů, které zaštiťují bývalí hráči Sigmy v čele s Davidem Rozehnalem či Pavlem Hapalem.

Ani u ní ale jednání nijak závratně nepostoupila. „Situace je podobná i v případě této skupiny. Na podzim jsme si možná všichni představovali rychlejší vývoj, pro intenzivnější jednání jsme i zde omezeni. Věřím ale, že zájem k nalezení spolupráce v obou případech trvá a v průběhu jara najdeme variantu, která bude pro Sigmu nejlepší,“ poznamenal Beneš, který si cení obou nabídek.

„V této době beru skoro jako zázrak, že místní podnikatelé dají dohromady peníze a chtějí je klubu nabídnout. Vnímám to jako silný signál, že Sigma veřejnosti není lhostejná, lidé chtějí být její součástí a pomoci klubu v dalším rozvoji,“ řekl.

Připustil, že Sigma se stejně jako jiní musí potýkat s ekonomickými škodami, které působí koronavirová pandemie. Zatím však nejsou fatální.

„Určité dopady tato krize jistě má. Každý nyní hledá úspory. Věřím ale, že díky novému generálnímu partnerovi a kompenzacím od státu nebudou ve výsledku tyto ztráty pro klub zničující,“ dodal Beneš.