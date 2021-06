Mandousovi v pomyslném souboji o krále sezony nakonec nezlomilo vaz ani několik chyb v závěru sezony, kdy se podepsal pod porážky s Pardubicemi či Jabloncem. Povedených zápasů bylo podstatně víc. Jedničku si vysloužil hned v úvodním zápase sezony s Libercem, kdy zlikvidoval v klíčovém okamžiku penaltu Marovi. A pak ještě jednou na podzim proti Karviné. Na jaře už nepřidal žádnou „výbornou“, ale byl dostatečně často „chvalitebný“, aby dosáhl na průměr 2,53 z celkového počtu 30 známek.

Výsledky dlouhodobého známkování redaktorů Deníku

1. Aleš Mandous

průměr 2,53 30 známek

2. Roman Hubník

průměr 2,64 25 známek

3. Vít Beneš

průměr 2,68 19 známek



Michal Vepřek 2,8 (10)

Radek Látal 2,82 (17)

Florent Poulolo 2,9 (21)

Ondřej Zmrzlý 2,91 (22)

Pablo González 2,93 (28)

Radim Breite 3 (31)

Šimon Falta 3 (12)

Martin Hála 3,11 (26)

Martin Sladký 3,13 (16)

Mojmír Chytil 3,14 (22)

T. Zahradníček 3,15 (13)

Martin Nešpor 3,18 (22)

David Houska 3,19 (26)

Kryštof Daněk 3,24 (17)

Pavel Zifčák 3,25 (12)

Lukáš Greššák 3,31 (16)

„V chytání je průměrný, ale díky vynikající kopací technice zapadá do profilu moderního gólmana. Minulou sezonu měl ale podle mě lepší. Letos si neodpustil pár minel, možná i proto na něj nabídky sice jsou, ale zatím nijak světoborné,“ hodnotil fotbalový expert Deníku a mistr Evropy do 21 let z roku 2002 David Kobylík, který Mandousovi bez znalosti výsledků známkování redaktorů udělil známku dva mínus.

To, že je ale Mandous důstojným králem podtrhuje i fakt, že se po 25 letech stal prvním hráčem Sigmy, který se podívá s reprezentací na velký turnaj. Aktuálně už s národním týmem trénuje na Euro na kempu v Itálii.

Druhé místo obsadil veterán Roman Hubník. „Lídr, srdcař, velký hráč, ale zabíjí jej zranění. A letos navíc na Romanovy poměry spousta chyb, včetně penalt,“ glosoval Kobylík.

Bronz bere Vít Beneš. Další třicátník zpočátku v sestavě chyběl kvůli zranění. Nakonec ale nasbíral rovnou polovinu známek. „Občas působí řečí těla, že na hřišti umře v 10. minutě. Své si ale odehraje. Nicméně je to takový šedý průměr,“ mínil Kobylík. Oběma zadákům udělil ve svém hodnocení trojku.

Výše viděl mladého Ondřeje Zmrzlého, který se zapracoval na místě levého obránce. „Ještě víc se mi líbí ve středu zálohy,“ tvrdí Kobylík. Dva plus dostal od něj nejlepší střelec Pablo González, v podstatě jediný tahoun ofenzivy. A také odcházející David Houska. „Motor týmu a dříč, kterého všichni hledají, když neví, co s míčem,“ řekl k němu Kobylík.

A kdo překvapil ve známkování redaktorů? Nejvíc asi hojně a často kritizovaný obránce Radek Látal. Zlepšením v poslední třetině sezony, kdy nabral sebevědomí, nakonec dokázal průměr stlačit dokonce pod tři celé. „Pokud by se ještě jednou o tolik posunul, byl by to úspěch. Ale myslím, že už je blízko svému stropu,“ tvrdí Kobylík.

Hráči, kteří nasbírali příliš nízký počet známek:

Matúš Macík 2 (3)

Václav Jemelka 2,33 (6)

Michal Reichl 3 (1)

Dominik Radič 3 (1)

Jáchym Šíp 3 (4)

Jan Štěrba 3 (2)

Jakub Yunis 3,13 (8)

Jaroslav Mihalík 3,6 (5)

Patrik Slaměna 4 (2)

Jan Fiala 4 (1)

Velmi slušné známky během svých deseti hodnocených startů nasbíral zkušený Michal Vepřek.

Nečekaně vzadu nakonec podle průměru skončil Kryštof Daněk. Především kvůli velkým výkyvům, což je v 18 letech pochopitelné. „Pro mě je to do budoucna úžasný hráč. Líbí se mi moc, jen potřebuje stabilizovat výkonost. Pak nás brzy opustí za lepším,“ věští Kobylík.

A kdo se líbil v sezoně nejvíc vám? Hlasujte v anketě!