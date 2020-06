Byť jsou podmínky nelehké. S třetiligovou Kroměříží v přípravě „krajská repre“ minulý týden prohrála 0:4 a trenér Karel Trnečka v podstatě staví nový tým.

„Výsledek zápasu v Kroměříži je pro nás nelichotivý, ale řekl bych, že úplně průběhu neodpovídal. Domácí byli o něco lepší, hlavně v prvním poločase sehranější. My jsme ale také měli několik šancí, Matušík dal břevno,“ řekl Trnečka, který po koronavirové pauze musí tým, jenž dával dohromady několik týdnů od zimy, nedobrovolně přebudovat.

„Pandemie s tím zase tolik nezamávala. Brankář Toman ale nakonec odřekl účast z osobních důvodů, Červenka a Bernatík jsou zranění a navíc nám nakonec nepovolili start hráčů z Uničova,“ posteskl si Trnečka, který chtěl na čtyřech hráčích z MSFL tým postavit.

V Regions Cupu mohou hrát pouze amatérští fotbalisté, kteří neměli nikdo profesionální kontrakt. „Původně mohli tam mohli být i hráči ze třetí ligy, ale nakonec nám to nepovolili. Purzitidis, Vasiljev, Patrik Kasal i Strnad tedy hrát nemohou. Je to velká ztráta, protože by nám určitě pomohli,“ řekl Trnečka, který tak o víkendu vyrazil na ještě jednu pozorovací misi.

„Podívám se do Přerova na zápas se Šternberkem i do Kozlovic. Uvidíme, jestli ještě někoho pozveme,“ prohlásil zkušený trenér, který s krajským výběrem v roce 2017 prošel až na mistrovství Evropy do Turecka.

Jeho letošní výběr už čeká jen poslední přípravný duel v úterý ve Slatinicích s Uničovem (17.30). Sedmadvacátého června se pak utká výběr Olomouckého kraje s vítězem české části (Hradec Králové vs. Pardubice) buďto v Moravské Třebové, nebo ve Svitavách.

SK Hanácká Slavia Kroměříž – Výběr Olomouckého kraje 4:0 (3:0)

Branky: Pančochář, Kovář z penalty, Masař, Votava.

Výběr Ol. kraje: Zmund – Zatloukal, Smrž, Popelka, Matušík – Schlehr, Kamas – Bošek, Kasal, Sitta – Linet. 2. pol.: Huňka – Rýznar, Juráš, Popelka, Kyselák – Zimčík, Pošusta – Ostrovka, Šinogl, Žďánský – Nimrichtr. Trenér: Karel Trnečka.