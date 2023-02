„Byl to dobrý soupeř, snažili se. Mají tam hráče, kteří hrávali například za Prostějov. My jsme naopak hráli v trošku oslabené sestavě,“ vrátil se k utkání trenér Kozlovic František Rolinc.

Tomu chyběli kapitán Alex Řehák či střelec Adam Galetka, oba laborují s nemocí. „Prostor proto dostali ti, kteří na podzim tolik nehrávali. Honza Vogl s Patrikem Zimmermannem odehráli dobré utkání,“ zmínil Rolinc.

Kozlovice nakonec k triumfu 3:1 přivedly trefy Skopala, právě Zimmermanna a z marodky snad vracejícího se bombarďáka Nekudy. Za Čechovice se prosadil Halouzka.

„Kontrolovali jsme celé utkání, trošku mě mrzí, že jsme neproměnili šest, sedm stoprocentních šancí. Lukáš Kaďorek tam například šel dvakrát sám na bránu. Jinak to ale byl výborný přátelák,“ pochvaloval si kozlovický lodivod.

Spokojenost přes prohru panovala i na druhé straně. „Vážíme si toho, že si nás Kozlovice vybraly, o něčem to svědčí. Bylo to kvalitní utkání, do kterého jsme šli s pokorou a sebevědomím, že poměříme síly v podstatě s třetiligovým mančaftem. Věřím, že Kozlovice budou na jaro přichystány v divizi nejlíp,“ smekl na úvod kouč Čechovic Lukáš Koláček.

„Byli jsme zdatným sparingem. Jsem překvapen, že jsme po většinu zápasu vydrželi fyzicky a v určitých pasážích dokázali soupeře přehrávat. Bohužel jsme své šance neproměnili,“ ohlédl se Koláček.

Jedním dechem ale dodal: „Nutno říct, že ve druhém poločase nás hodně podržel branká Peka. Utkání ale splnilo účel a výkon týmu mě velice potěšil. Ukázal charakter a tvář mužstva,“ řekl šéf čechovické lavičky.

Přerov podepsal řízného Ukrajince. Loví i v Kostelci

Šteigl opět mimo hru

Do utkání nezasáhl ofenzivní tahoun Koláčkova výběru Jan Šteigl. Gólový útočník Čechovicím chyběl kvůli zranění už na podzim. Tentokrát by ale nemělo jít o nic vážného.

„Má hnisavou angínu, na čtrnáct dní je mimo hru. První přípravné utkání ale odehrál a potvrdil svoji dominanci, je to pro nás klíčový hráč. S tím, že onemocněl, nemáme problém, na podzim jsme si vyzkoušeli variantu bez něj,“ zmínil Lukáš Koláček.

Po podzimu druhý tým krajského přeboru avizoval kosmetické změny v kádru. Aktuálně Čechovice testují dva hráče. Jeden příchod už je podle trenéra prakticky dotažen.

„Ještě nemáme podepsané smlouvy, takže bych konkrétní jména ještě podržel v tajnosti,“ zůstal Koláček tajemný. „V jednom případě jsou kluby dohodnuty a jde jen o administrativu. U druhého je ve hře nabídka z Rakouska, které nemůžeme konkurovat,“ nastínil kouč.

Berčík? V Hranicích je zájem

Otazník visí od začátku přípravy nad jednou z kozlovických posil. Tou hlavní bude krajní bek Radim Olšanský, který působil v druholigovém Vyškově a předtím v třetiligové rezervě Slovácka. Tam je vše dohodnuto.

Dobře to však nevypadá s avizovaným příchodem záložníka Ondřeje Berčíka ze Skaštic. Ten začal přípravu v třetiligových Hranicích, kde si zatím vede na jedničku.

„Mám informace od mladého (Rolincova syna Jakuba, pozn. red.), že je to zatím nejlepší hráč hranické přípravy a hraje výborně. Celkem mě mrzí, že jsem ho před Romanem (trenérem Matějkou) a Milanem Nekudou (asistentem) vychválil,“ přiznal Rolinc.

„Ještě je to pořád otevřené, je možné, že mu nebude vyhovovat trénování čtyřikrát týdně. U nás by to měl při studiu vysoké školy snazší, z Kojetína by mohl jezdit s Adamem Galetkou,“ zmínil kouč.

Do kádru Kozlovic by se měl naopak z Hranic vrátit Filip Vítek, který v přátelských zápasech nahrazoval v sestavě třetiligového nováčka obránce Vavříka. Hranice ale v posledním zápase přišly o křídelníka Paka, a tak ani tento comeback zatím jistý není.

Republiková rarita. Smržice za podzim neuhrály ani bod. Věří ale v zázrak

FK Kozlovice – Čechovice 3:1 (1:0)

Branky: Skopal, Zimmermann, Nekuda – Halouzka.

Kozlovice: Kadlec – Olšanský, Kostka, Kozák, Smolka – Kyselák – Zimmermann, Skopal, Strašák, Vogl – Nekuda. Střídali: Obzina, Doležal, Kaďorek. Trenér: Rolinc

Čechovice: Hradečný – Veselý, Zelina, Studený, Hanák – Muzikant, Šolín, Novák, testovaný hráč 1 – Halouzka, Petržela. Střídali: Peka, Jurníček, Walter, Kopečný, Sobota, testovaný hráč 2. Trenér: Koláček.