"Na zápase v Pivíně jsem byla a musím přiznat, že jsem ještě nikoho pět branek vstřelit neviděla. Já už jsem ale jednou tolik gólů taky dala. Za Kostelec v divizi, vyhrály jsme tenkrát 28:0," komentuje Kristýna.

"Myslím, že se mi to už jednou podařilo, ale nejsem si jistý. Pocit je to dobrý, celý tým měl taky dobrou náladu. Pět gólů ale vůbec nemělo být, já chtěl po třetím jít dolů, hattrick mi stačil," popisuje David, jenž vsítil hattrick do 60. minuty a zbývající dvě trefy přidal až v poslední desetiminutovce.

Jak se podobný kousek oslavuje?

"Pocit je to perfektní, euforie. Bylo to zhruba před sedmi lety, ale s holkama jsme to slavily pořádně," směje se současná hráčka 1.SK Prostějov.

"V kabině bylo po zápase veselo, kluci už měli řeči, kolik mě to bude stát. To k tomu ale patří, s klukama si rozumím, je tam dobrá parta," doplňuje Trajer.

Vyhlášený pětadvacetiletý regionální kanonýr přitom v Pivíně původně neměl letos hrát.

"Absolvoval jsem přípravu v Čechovicích, chtěl jsem jít zkusit vyšší soutěž. V Pivíně už jsem čtvrtou sezonu a chtěl jsem se posunout. Bohužel mě nechtějí pustit," prozradil rozený střelec a pokračoval: "Proto nějak obzvláštní radost nemám, čtrnáct dní už jsem nebyl ani na tréninku. Mrzí mě, že mi vedení nechce umožnit hrát vyšší soutěž."

Sezonu pravděpodobně dokončí.

"Já proti klukům v týmu nic nemám, je tam dobrá parta. Jsem soutěživý, nerad prohrávám. Když vyběhnu na hřiště, tak na problémy zapomenu a snažím se odevzdat všechno. Ale jinak chci z Pivína odejít," uzavírá vysoký útočník.

ROBERT BUREŠ