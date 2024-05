A je to zase tady. Zaměstnanecká liga Deníku má před sebou už svůj pátý ročník a v akci budou i výběry firem z Olomouckého kraje. Okresního kola, které se uskuteční ve dnech 22. a 23. května v areálu stadionu v olomoucké Holici, ve kterém sídlí divizní tým HFK Olomouc, se jich sejde hned dvanáct. Své zuby na vítězství si brousí i nováčci z prostějovské firmy PK Solken Energy zabývající se instalací a servisem fotovoltaických elektráren.

PK Solken Energy | Foto: Zdroj: PK Solken Energy

„Na zaměstnaneckou ligu se hlásíme hlavně kvůli pobavení, ale také pro pozvednutí kolektivní morálky," má jasno majitel firmy a kapitán týmu Vladimír Polášek. Ten následně popsal i ambice svého celku, které sice nepatří k těm úplně nejvyšším, na druhou stranu se však nebojí si na vyšší místa alespoň lehce hrábnout. „Samozřejmě, že bychom rádi vyhráli, tak jako i ostatní. Hlavně nám ale jde o účast a možná i o pokus o překvapení."

Polášek pak i lehce naznačil, na koho by výběr jeho firmy chtěl hlavně sázet. Dle jeho slov se jedná o nadějného mladého střelce Jana Truxu. A jak pak dále popisoval, liga, o které si v práci s kolegy nejčastěji vyprávějí, je nepřekvapivě anglická Premier League. Z tohoto faktu možná vzešla i jeho odpověď na otázku, jakou hvězdu současného fotbalu by v týmu nejraději uvítal, kdyby měl tu možnost.

Tím šťastným by se totiž stal nejlepší střelec posledních dvou ročníků této nejlepší soutěže na světě - Nor Erling Haaland. „Nevím, jestli by si u nás kopnul, ale je to stoprocentně dobrej kluk do šatny. To já poznám," směje se Vladimír Polášek

A ten měl jasno i co se týče odměny za případnou výhru. Tou je totiž každoročně zájezd na některý ze zápasů top evropských týmů dle vlastního výběru. A borci z PK Solken Energy by si vybrali rovnou jeden z největších topů v podobě zápasu El Clásico, tedy střetnutí Barcelony a Realu Madrid.