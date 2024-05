Více-méně dle předpokladů skončil druhý hrací den okresního kola Zaměstnanecké ligy na umělé trávě v areálu klubu HFK Olomouc a pro vítězství si došel výběr hranické firmy SSI Schäffer. Na druhém místě ale skončil nováček, výběr prostějovské společnosti Mubea. Po turnaji zhodnotil účinkování týmu na turnaji jeho kapitán a hráč účastníka I. A třídy z Kralic na Hané 40letý Roman Petržela.

První otázka je jednoduchá. Jak jste si to tady dnes užili?

Odehráli jsme super turnaj a když budu mluvit nejen za sebe, ale i za spoluhráče, tak jsme prostě byli spokojeni. Udělali jsme si krásné fotbalové odpoledne. Navíc vyšlo i počasí a nikdo se nezranil.

Jen průběh toho posledního zápasu byl na můj vkus až trochu moc vyhecovaný. Nebyla to trochu škoda?

Bylo to trochu nervózní, ale myslím si, že to tak trochu pramenilo i z únavy. K fotbalu ale emoce patří a člověk jde do zápasu s tím, že chce zvítězit. A pokud se to nějakým způsobem nedaří, tak holt ty emoce vyjdou na povrch trochu víc, než by měly. Chci k tomu ale říct, že soupeř ukázal kvalitu a my jsme to poctivě odbránili. Dokonce nám předtím ani Schäffer nedal ani gól.

Zmínil jste Schäffer, vítěze turnaje. Dokážete říct, v čem hráli jinak oproti ostatním celkům?

Jednak mají mezi sebou skvělé hráče a také na nich šlo prostě vidět, že už jsou za ty roky perfektně sehraní. My jsme se proti nim naopak snažili uspět takovým tím klasickým fotbalovým elánem. Podali jsme srdnatý výkon a ze dvou šancí jsme dokonce mohli dát gól a zvítězit.

Celkově jste skončili druzí, což na nováčka není vůbec špatné. Ambice jsou tedy splněny?

Tak samozřejmě, člověk když jde do jakéhokoli zápasu či turnaje, tak chce zvítězit. A to se nám nepodařilo. Sportovně ale musím uznat, že ten Schäffer byl prostě lepší. Příští rok se to budeme znovu kvalitně poskládat, možná i trošku lépe, chodit si v mezičase někdy v týdnu zatrénovat, což jsme teď nechodili, a třeba se dočkáme také.

Není za vás škoda, že se dnes nehrálo klasickým způsobem na dvě skupiny a váš zápas s Schäfferem se nestal ozdobou případného finále?

Ne ne. Myslím si, že způsob odehrání turnaje byl super. Rozhodně to ničemu neublížilo.

Dá se říci, kdo byl takovým vaším týmovým tahounem?

Nebudu jmenovat jednotlivce. Makali jsme jeden za druhého a ve výsledku jsme dobrý turnaj odehráli všichni.

Bude ve firmě nějaká oslava?

Jestli se něco chystá ve firmě, tak to nevím. Každopádně teď si ale dáme pivo a klobásu a půjdeme sledovat hokej (čtvrtfinále MS Česko - USA, pozn red.).

Plánujete se Zaměstnanecké ligy zúčastnit i v příštím roce?

Určitě bychom chtěli. Myslím si, že i firma Mubea bude opět chtít nějaký manšaft poslat, aby ji tam dobře reprezentoval. A kdo ví, třeba se nám povede ten nepostup Schäfferu vrátit.