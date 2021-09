Hostující mladíci mohli svůj náskok navýšit, ale nastřelili pouze horní tyč. Aktivitu postupně přebrali Hanáci a odměnou jim byla krásná vyrovnávací trefa. Míč centrovaný do vápna poslal ekvilibristicky nůžkami Patrik Gábor do šibenice - 2:2. Dílo zkázy dokonali domácí po akci Hladkého, jehož přihrávku využil k obejití obránce i brankáře opět Gábor a svou osmou sezónní trefou zařídil tříbodový zisk pro zelenobílé. "Přes nepříznivý vývoj jsme dokázali zachovat chladnou hlavu a trpělivým tlakem a za přispění nádherného gólu Patrika Gábora utkání otočili," oddechl si trenér Hané.

Po úvodním desetiminutovém tlaku hostí se hra postupně vyrovnala a útoky se střídaly na obou stranách. Ve 35. minutě poslal domácí Patrik Gábor do brejku Hladkého a ten umístěnou střelou otevřel skóre zápasu - 1:0. O čtyři minuty později nacentroval z brejku hostující Odstrčil míč a Fencl z hranice vápna poslal míč hlavou k tyči a bylo srovnáno – 1:1. Po změně stran nejprve orazítkoval tyč domácí Zatloukal, aby zanedlouho skóroval z brejku Mudrák – 1:2. "Dnešní zápas se sice kvalitou nemohl rovnat minulému utkání ve Velké Bystřici, ale i tak byl pro nás velice těžký. Mladý tým Šternberka byl v útočné fázi hodně nebezpečný a dvakrát nás potrestal z brejku," komentoval domácí lodivod Daniel Kolář.

Boj až do konce. Papírové předpoklady neplatily. Druhý tým tabulky se proti s jedním bodem předposlednímu Šternberku na výhru pořádně nadřel. Haná zlomila odpor běhavého soupeře až v poslední dvacetiminutovce, kdy dvěma trefami otočil skóre Patrik Gábor.

