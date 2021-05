Vedoucí tým tabulky tahal na hanácké půdě po většinu zápasu za delší konec provazu. „S výkonem našeho týmu jsem moc spokojen nebyl. Byli jsme horší v soubojích, nebyli jsme tak odvážní, jak jsme chtěli být. Hradec nás v těchto atributech přehrál. Byl silovější, chodil do soubojů na hranici, ale ne zákeřně. V tom jsme rozhodně byli za nimi,“ řekl trenér Pavel Šustr.

Prostějov se štěstím odolával a nakonec vlastně překvapivě vyhrál poločas. Ve 40. minutě se na hranici pokutového pěknou stahovačkou uvolnil David Jurásek a jeho levačka vyslala na bránu překrásný projektil. Pavouci v šibenici byli zcela bez šance na přežití.

„Gól to byl opravdu krásný. Davidovi to přeju, ale zároveň musí také vidět, že pokud chce hrát jednou první ligu, musí v mnoha směrech ještě přidat,“ uvedl prostějovský kormidelník. „Musí zlepšit chování v soubojích, mít rychlejší reakce, zejména v obranné fázi. V těchto věcech zaostává za hráči, kteří se do ligy možná dostanou dříve než on,“ řekl na adresu mladého fotbalisty, který v Prostějově hostuje z Brna.

Hradec po Juráskově parádě mohl vyrovnat prakticky vzápětí, ale Vlkanova se zastřeloval a zblízka v jasné šanci branku překopl. Vše si vynahradil krátce po přestávce, když si naběhl mezi obránce a překonal jinak dobře chytajícího brankáře Muchu.

Rozhodující okamžik přišel v 65. minutě. Kopřiva po standardní situaci neuhlídal zkušeného útočníka Pavla Dvořáka a ten hlavičkou prodloužil svou sérii zápasů se vstřeleným gólem na čtyři.

„Myslím si, že po herní stránce má trenér Frťala tým dobře připravený. Hradec rozhodně patřil k nejlepším soupeřům a druhou ligu vede zaslouženě,“ řekl Šustr.

V tabulce má Hradec po dnešku před třetím Prostějovem už třináctibodový náskok. Před druhou Líšní, která má ale jedno utkání k dobru, jedenáctibodový. Votrokům už cestu do první ligy stěží někdo zvládne zatarasit. „Podle mě už je opravdu rozhodnuto. Jestli si někdo letos opravdu zaslouží postoupit, tak Hradec,“ dodal Šustr.

1. SK Prostějov – FC Hradec Králové 1:2 (1:0)

Branky: 40. Jurásek – 50. Vlkanova, 65. Dvořák. Rozhodčí: Hrubeš – Paták, Kubr. ŽK: Zlatohlávek, Omale, Sus, Matoušek, Mucha, Bialek – Král, Vašulín, Mejdr, Reichl.

Prostějov: Mucha – Machynek (27. Šmehyl), Bala (78. Bialek), Sus, Sečkář (62. Matoušek) – Jurásek, Omale (78. Spáčil), Kopřiva, Zapletal – Koudelka – Zlatohlávek (78. Langer). Trenér: Pavel Šustr.

Hradec Králové: Reichl – Mejdr, J. Král, Donát, Urma – Kodeš, J. Rada – Prekop (88. Kateřiňák), P. Dvořák, Vlkanova (90+1. Soukeník) – Vašulín (63. Záviška). Trenér: Zdenko Frťala.