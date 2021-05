„Nebudu zastírat, že jsme rádi, že v krajském přeboru zůstáváme. I když je to svým způsobem trochu ostuda, že jsme se zachránili se čtyřmi body. Ale takové zkrátka byly okolnosti,“ konstatoval předseda Jan Novotný. „Soutěž hrajeme mnoho let a jsme rádi, že budeme hrát i v dalším roce. Doufáme, že úspěšněji,“ podotkl Novotný.

V Kralicích se snažili připravit už na jaro, a poprat se o záchranu, pokud by se dohrávala alespoň polovina soutěže, která by stačila ke stanovení pořadí.

„My jsme dlouho opravdu počítali s tím, že se hrát bude. Měli jsme domluvené posily. Samozřejmě nikdo nemůže říct že bychom se určitě zachránili, kdyby se těch pět nebo šest kol skutečně hrálo, ale chtěli jsme bojovat,“ prozradil Novotný.

„Domluva by měla platit i na příští sezonu. Ale víte, jak to je. Pochopitelně vždycky může dojít ke změnám. Přijde nabídka z vyšší soutěže a pak nemůžeme nikomu bránit,“ vysvětluje kralický předseda.

V posledních týdnech mu prý už bylo jasné, že na jaře nováčky na hřišti Kralice nepoužijí.

„Jak se postupně situace neustále natahovala, tak to bylo čím dál jasnější. I s přípravným obdobím už se to prostě stihnout nedalo. A vynechat ho, to by nebylo rozumné. I ty plánované tři týdny byly tak na hraně. Bez nich by to bylo rozhodně o zdraví,“ soudí Novotný.

I proto plánují Kraličtí, jakmile to bude trochu možné, začít hrát. „Pauza byla hodně dlouhá a kluci potřebují zase nabrat praxi. Jedna věc je trénink a úplně jiná zápasy,“ míní.

„Už nyní jsme měli domluvené nějaké přáteláky, ale logicky to padlo. Doslechl jsem se, že některé týmy hrají na černo. Já tohle ale v žádném případě nechci riskovat. Nehodlám řešit, že na nás přijede policie. Ale jakmile bude povoleno setkání třiceti lidí, jsme připravení začít hrát,“ dodal Novotný.