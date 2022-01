„Zrovna je to deset minut, co jsem slezl z váhy a myslím, že můžu ukončit kariéru,“ vtipně odpověděl bývalý útočník přerovské Viktorky a v současnosti hráč Holešova David Chuda s tím, že počet kilogramů si opravdu hlídá. Na zimní přípravu se tak moc netěšil.

Vtipnou odpověď měl přichystanou Petr Kadlec z divizních Kozlovic. Zkušený gólman už si se svou váhou dle svých slov hlavu nedělá. „Po třicítce jsem z váhy vytáhl baterky,“ přiznal s úsměvem.

Podobně je na tom také David Kuba z celku lídra krajského přeboru ze Šternberka. „Váhu si nehlídám. Na co mám zrovna chuť, tak to si dám. Když už si dám nějaké cukroví nebo chlebíčky jako třeba o Vánocích, tak to automaticky beru tak, že mě čeká běhání a musím to vyběhat,“ prozradil.

Na názor jsme se zeptali i jednoho bývalého ligového fotbalisty. Jak to měl bývalý útočník Sigmy a momentálně trenér Přerova David Rojka?

„Jako hráč jsem váhu řešil hodně, hlavně za trenéra Pulpita v Mladé Boleslavi. Coby trenér ji sám zatím neřeším. V Přerově máme v kádru hodně mladých hráčů, kteří jsou většinou jako kost a kůže,“ zasmál se Rojka.

Jeho slova prakticky potvrdil jeho svěřenec Tomáš Kytlica. „Mám spíš opačný problém, nemůžu přibrat. Takže vlastně ano, sleduji váhu,“ pokrčil záložník rameny.

Asi nejčastější typ odpovědi poskytl Deníku medlovský Zdeněk Bartoněk. „Snažím se aspoň trošku hlídat. Nedržím nějakou striktní dietu, ale snažím se úplně nepřecpávat, v rámci možností pravidelně jíst a samozřejmě sportovat,“ řekl.

Tak tedy, sportu zdar a fotbalu zvlášť. „Až se přestanu hýbat, bude to horší,“ dobře ví i František Kučera z SK Paseka.

Oslovení hráči z Olomouckého kraje:

Hlídáte si váhu?

David Chuda, SFK Elko Holešov – ANO

Petr Kadlec, FK Kozlovice – NE

David Rojka, 1. FC Viktorie Přerov – ANO

Lukáš Kaďorek, FK Kozlovice – ANO

Patrik Strnad, FK Šumperk – ANO

Radek Tihlář, TJ Blatec – NE

Tomáš Kytlica, 1. FC Viktorie Přerov – ANO

David Hrabal, FK Brodek u Přerova – ANO

Michal Muzikant, FK Medlov – ANO

David Kuba, FK Šternberk – NE

Zdeněk Bartoněk, FK Medlov - ANO

František Kučera, SK Paseka – NE

Radek Klabačka, SK Červenka – ANO

Lukáš Tyl, TJ Sokol Přemyslovice – NE

Jan Kvapil, 1. FC Viktorie Přerov – ANO

Tomáš Čtvrtníček, FC Želatovice – NE

Petr Zapletal, SC Stará Ves – ANO

Tomáš Fridrišek, TJ Sokol Křenovice – NE

Martin Skála, TJ Sokol Domaželice – ANO

Erik Chaloupka, SK Grygov - NE