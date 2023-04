Náměšť na Hané - Olomouc-Chomoutov 4:3 (1:2)

Branky: 31. Zajíček, 86. a 89. Fišara, 90+2 Nepožitek - 4. Hrabálek (pen.), 24. a 77. Vybíral.

Jiří Navrátil (trenér Náměšti na Hané): Začátek jsme měli smolný, do poločasu jsme ale naštěstí stihli snížit. Soupeř hrál odzadu a to pro nás bylo poměrně těžké. Pak jsme nedali penaltu, hned nato nám vyloučili hráče a za chvíli jsme inkasovali na 1:3. Vypadalo to beznadějně, ale pak jsme na konci dali ty tři branky. Trenéra soupeře jsem na konci politoval. Příště už musíme k zápasu přistoupit úplně jinak.

Marek Rigo(trenér Chomoutova): První poločas jsme zaslouženě vyhráli 2:1, i když to mohlo být i 3:1. Bohužel jsme neproměnili jednu šanci, kde to domácí už vykopávali z čáry. V druhé půli přišlo vyloučení soupeře a celá naše taktika se paradoxně zvrtla ve velký chaos. Najednou jsme hráli přesilovku a nevěděli si s ní rady. Domácí to naopak stmelilo. Dostali se až k penaltě, kterou neproměnili. Zvýšili jsme ještě na 3:1, ale potom to přišlo. Po vyrovnání na 3:3 jsme odpadli a závěr totálně nezvládli. Skončilo to katastrofou. Strašně nás to mrzí.