„Tak se na to podívejte. To je prostě pecka. Na takovéto úrovni je to na české poměry nevídané. Něco úžasného,“ rozplýval se Marek Heinz.

„Hodolany zdraví Slovan, Slovan zdraví Hodolany!“

Také tento popěvek se v neděli nesl stadionem v asi devítitisícové městské části Olomouce. Přátelská atmosféra mezi oběma tábory byla i díky dřívější družbě obou klubů ozdobou derby.

„Spousta lidí se mezi sebou zná, takhle to na fotbale má vypadat. Podporují se, fandí, jsou tady hlavně kvůli fotbalu,“ řekl Heinz.

Jeho tým si s příznivci mohl vychutnat obrat z 0:1 na 5:1, Černovír pak už jen korigoval podobu skóre.

„Začátek jsme měli rozpačitý, nevstoupili jsme do utkání tak, jak jsme si řekli. Byl to jeden z našich nejhorších poločasů. Ve finále jsme to ale zvládli a ukázali sílu,“ oddechl si bývalý hráč Sigmy Olomouc, Baníku Ostrava, Galatasaray Istanbul či Hamburku.

Z kdysi útočníka či levého křídla je dnes střední záložník. Pravda, moc toho na hřišti nenaběhá, jeho levačka, přehled a držení míče jsou však stále na vysoké úrovni. Tentokrát z toho byla jedna asistence u branky na 3:1.

„Jsem tam samozřejmě od toho, abych míče rozděloval a když si kluci umí naběhnout, dám jim to ve správný čas. V tomto máme sílu a v minulé sezoně nás to zdobilo,“ uvědomuje si autor památného gólu z přímého kopu Němcům na Euru 2004.

„Ale dneska jsem se moc nedostal do hry. Neměl bych to říkat, ale včera jsem ještě hrál zápas,“ práskla hodolanská hvězda. „Byl jsem ve Velké Polomi, měli sedmdesátileté výročí, tak jsem si zahrál a trošku to dnes bylo cítit. Naštěstí jsme vyhráli,“ usmál se Marek Heinz.

Poté ale přiznal, že hlavně v první půli se svou hrou moc spokojen nebyl. „Dnes jsem těch míčů moc neměl, jestliže se dotknu balonu poprvé v patnácté minutě, je to těžké. Jsou zápasy, kdy mám balonů spoustu a rychle se dostanu do tempa. Pak to naštěstí vyšlo, tři body jsou zasloužené,“ má jasno olomoucký rodák.

A jak se vůbec rozhodl pro závěr kariéry v Hodolanech, které ještě v minulé sezoně hrály okresní přebor? Ještě nedávno kopal Heinz v divizních Všechovicích, kde byl i v roli asistenta trenéra.

„Já jsem v Hodolanech začínal. Hrál jsem tady čtyři roky, to tady ještě byla škvára. Ještě před rokem a půl jsem hrál divizi, ale to bych musel třikrát týdně na trénink, abych těm mladým klukům stačil. Sto třicet kilometrů tam a zpět už se mi jezdit nechtělo. Tak jsem se domluvil tady s klukama a jsem rád, že si tady s nimi můžu dát do ťapky,“ zasmál se hráč s 30 reprezentačními starty.

Spoluhráče umí seřvat

Spoluhráči to někdy s takovou personou zákonitě nemají jednoduché. Heinz během kariéry hrál s velkými esy. Teď na góly nahrává třeba Tomáši Alkovi, který derby s Černovírem ozdobil hattrickem.

„Je to úžasné, snaží se klub pozvednout, pomoct klukům. Někdy to trošku skřípe a není spokojen s naší hrou, ale co čeká? Hráli jsme okres, teď hrajeme I. B třídu. S tím se musí smířit,“ zasmál se Alka.

Dalším zkušeným harcovníkem v dresu hodolanské Sigmy je gólman Jiří Zbořil. „Mara je výborný kluk do party, který mezi nás chce zapadnout a my jsme ho určitě hned vzali. Chce nám pomáhat po fyzické i psychické stránce. Někteří kolikrát nemůžou překousnout, že je seřve, ale on to myslí v dobré. Pro celý klub v Hodolanech je přínosem,“ dobře ví bývalá brankářská ikona FK Nové Sady.

Na závěr jsme zjišťovali, jak se na Marka Heinze připravují protihráči v I. B třídě. „Věděli jsme, že je dobrý na míči, ale už nemá tu fyzičku. Snažili jsme se ho samozřejmě dostupovat, ale když jsme dostali dva rychlé góly, museli jsme to přeskládat. Už to pak nešlo a Mara prokázal, že ta kvalita tam pořád je,“ prozradil trenér Slovanu Černovír Zdeněk Kovářík.

