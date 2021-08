Nahoru, dolů a tříbodový import. Zajímavou podívanou nabídl sobotní zápas I.B třídy mezi Smržicemi a prostějovskou Hanou. Regionální derby přineslo pět branek a mnoho dalších gólových šancí. Vyrovnaný mač nakonec překlopili na svou stranu hosté.

Smržice vs. Haná Prostějov | Video: Robert Bureš

Rychlý a nečekaný direkt. "Chtěli jsme hrát zezadu, že budeme chodit do rychlých brejků a dáme Hané hned v úvodu zadarmo gól," krčil rameny domácí hrající kouč Ivo Zbožínek. Vedení obstaral hostům kanonýr Gábor, jenž obešel obránce poslal míč podél gólmana do sítě. "Haná se dostala do sedla, takový vývoj jim vyhovbuje, umí hrát trpělivě," dodal Zbožínek.