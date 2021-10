V příštím kole nastoupí Hanáci doma v sobotu 9. října s Velkým Týncem a Mostkovice zajíždí na derby do Smržic. Obě utkání mají výkop v 15 hodin.

"V prvním poločase se nám podařilo dostat do vedení. Ve druhém jsme nechali domácí hrát a čekali na vhodnou příležitost zaútočit. To se nám dařilo a vstřelili jsme tři pěkné góly. Zaslouženě máme tři body. Děkuji všem klukům, kteří se tohoto utkání zúčastnili a domácím přeji hodně štěstí ve zbývajících zápasech této sezóny," hodnotil Daniel Kolář.

Přes veškerou snahu domácích, se z gólů radovali pouze hráči Hané. Nejlepší kanonýr mužstva Gábor, se tentokrát změnil v nahrávače. Čtvrt hodiny před koncem jeho gólmanem vyraženou střelu usměrnil do sítě Krupička a po další akci Gábora se dostal k odraženému míči Jiří Novák a bylo hotovo – 0:4.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.