Domácí Prostějov byl ve většině zápasu aktivnější, ale před brankou se mu moc nedařilo. Největší šance přišly až v závěru a ze vzduchu. Spáčil ale po zaváhání brankáře Richtera hlavičkoval vedle a když to zkoušel vzápětí Bialek, varndorsfský gólman pro změnu vytasil vynikající zákrok.

Hned na začátku Richter zneškodnil i příležitosti Píchala a Zlatohlávka, po změně stran neuspěli ani střídající Matoušek či Koudelka. Prostějovu nebylo přáno přetnout čtyřzápasovou sérii bez domácí výhry. Právě ztráty z duelů na domácím trávníku stály Hanáky ještě lepší umístění. I třetí místo, které v sobotu zpečetili, je ovšem pro klub nejlepším umístěním v moderní historii.

Hosté moc nezlobili. Jedinou vážnější střelu směrem k brankáři Bártovi vyslal Šimon až osm minut před koncem. Jako by mužstvo trenéra Pavla Drska soustředilo na upevnění pozice remízového krále (má 12 remíz!) a zisk alespoň bodu, který by Varnsdorf významně přiblížil záchraně, byť jistotu by mu v takovém případě dala jen ztráta Blanska v Třinci. K té nakonec došlo a hosté mohli jet z Hané zvesela.

Prostějov se příští neděli rozloučí se sezonou v Blansku. Varnsdorf čeká domácí duel proti Ústí nad Labem.

1. SK Prostějov - FK Varnsdorf 0:0

Rozhodčí: Zelinka – Dresler, Bureš. ŽK: Bialek, Spáčil, Zapletal - Kouřil, Bláha.

Prostějov: Bárta – Šmehyl (85. Machynek), Schuster, Bialek, Zapletal – Koudelka, Spáčil, Kopřiva (73. Dittmer) – Píchal (85. Bala), Zlatohlávek (46. Matoušek), Jurásek (63. Stříž). Trenér: Pavel Šustr.

Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, Kouřil, Hasil, Heppner (77. Velich) – Lehoczki (77. Kazda), Bláha, Zbrožek, Rudnytskyy – Kocourek (89. Ondráček) – Schön (69. Šimon). Trenér: Pavel Drsek.