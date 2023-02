„Dneska to bylo těžší i kvůli počasí. Ten vítr byl opravdu velmi silný. Ale na to se vymlouvat nechci," načal své pozápasové hodnocení protějovský kouč Pavel Šustr.

Za obrovského větru, deště a teploty těsně nad nulou se na prostějovské umělce příliš hezký fotbal neodehrával. Hráčům sice nešla upřít snaha, ale ve výše popsaných podmínkách se toho ani více vytvořit nedalo.

„Začali jsme trochu pomaleji, ale pak jsme se dokázali dostat do hry. Bohužel jsme ale ty příležitosti, které jsme si vytvořili, neproměnili. U soupeřů bylo na druhou stranu vidět, že jim tým funguje velice dobře," pokračoval lodivod Prostějova.

Po přestávce se hra už přece jen trochu zrychlila a přišly i šance na obou stranách. Okolo sedmdesáté minuty jeden z domácích borců dokonce napálil Dostálovu pravou tyčku. Nakonec to ale byli hosté z Kroměříže, kdo se radoval. Pár minut před koncem proměnil samostatný únik v jediný gól zápasu Daniel Jambor.

„Druhá půlka už z naší strany byla trošičku lepší, ale znovu jsme narazili na to, co nám chybělo už předtím. Nedokázali jsme situace dotáhnout tak, jak jsme chtěli. Nakonec to rozhodlo laxní bránění při příležitosti soupeře. To ale k přípravě patří," řekl trenér Hanáků.

Jeho svěřenci mají nyní ze čtyř přípravných duelů jedno vítězství, dvě remízy a jednu prohru. Příští zápas je čeká příští sobotu 11. února proti svému druholigovému krajskému rivalovi - béčku olomoucké Sigmy.

„Co se pak týče přípravy jsem zatím spokojen, ale přece jen máme hodně zbytečných zranění a nejsme tak úplně pohromadě," uzavřel Pavel Šustr.

1. SK Prostějov - SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:1 (0:0)

Branka: Jambor.

Prostějov: Krynskij - Rolinek, Bialek, Gabris, Bartolomeu, Mach, Omale, Moučka, Chvěja, Koudelka, Malec. Střídali: Bárta - Procházka, Zbožínek, Kulig, Píchal, Vlachovský, Pinc. Trenér: Pavel Šustr.

Kroměříž: Dostál - Vyhlíd, Tiahlo, Zavadil, Jeleček, T. Machálek, M. Machálek, Cupák, Červenka, Surynek, Chwascz. Střídali: Dočkal, Mlčoch, Jambor, Výtiska, Heinz, Houser, Benedikt, Mlčák. Trenér: Bronislav Červenka.