FOTO: Prostějov srazila do kolen penalta. Postup si odvážejí Bohemians

Favorita z první ligy trápili, co mohli. Vydrželi však jen necelých 70 minut. Pražští Bohemians si nakonec ale z Prostějova odvezli postup do osmifinále po jasném výsledku 4:0. Klíčovým okamžikem byl penaltový faul Solomona Omaleho krátce po hodině hry. Pokutový kop s s přehledem proměnil Jan Kovařík a pak už to byla pro hosty celkem snadná práce.

Prostějov prohrál ve 3. kole poháru doma s Bohemians 0:4. Protesty kvůli odpískané penaltě | Foto: Deník/Jiří Fišara

„Nějakých 70 minut to bylo z naší strany dobré po defenzivní stránce. I když jsme nebyli moc nebezpeční dopředu, tak Bohemka si také velké šance moc nevytvářela. Pak přišel i rychlý druhý gól. Museli jsme to víc otevřít, zkusili jsme i nějaká střídání. Hráli jsme vabank. Nakonec je výsledek asi docela krutý,“ řekl trenér Jiří Jarošík. Litovat mohl šance Vlachovského chvíli před první brankou. Po centru Kušeje hlavičkoval prostějovský fotbalista těsně nad branku. „Asi by nás to nakoplo a bylo to jiné,“ tušil Jarošík. Střídající hrdina Koudelka: Nebyl jsem naštvaný, tohle dělá tým a vítězství Přečíst článek › „Myslím, že jsme zápas měli celkem pod kontrolou. Moc šancí jsme soupeři nedovolili, až asi na jednu výjimku. Prostějov hrál ale dlouho velmi dobře,“ ocenil trenér vítězů Luděk Klusáček. Druhý gól jeho souboru dal po biliáru v pokutovém území zkušený Tomáš Necid. Třetí po rychlém brejku Matěj Koubek a skóre v úplném závěru uzavřel Petr Hronek po hrubce Omaleho. FOTO: Dobromilice deklasovaly Lukou a mají pohár Přečíst článek › „Věřil jsem, že bychom Bohemku mohli potrápit. Dařilo se to těch sedmdesát minut. Druhý poločas jsme však začali pasivně a Bohemka byla lepší a důraznější. Hodně jsme ztráceli míče v přechodové fázi. Neměli jsme ani moc standardky,“ řekl Jarošík. 1. SK Prostějov – FC Bohemians Praha 1905 0:4 (0:0) Branky: 68. Kovařík z pen., 73. Necid, 84. Koubek, 90.+2 Hronek. Rozhodčí: Petřík – Pochylý, Arnošt. ŽK: Omale, Urbanec. Diváci: 865. Prostějov: Bárta – Urbanec, Schaffartzik, Bialek, Zapletal (75. Stříž) – Bartolomeu (60. Vlachovský), Jiráček (75. Schuster), Omale, Kopřiva (75. Vichta), Kušej – Žák (60. Koudelka). Trenér: Jiří Jarošík. Bohemians: Bačkovský - Nový, Köstl, Bederka, Kovařík (76. Dostál) - Fulnek (65. Vondra), Květ (65. Vacek), Ljovin, Novák (84. Hronek) - Koubek, Necid (84. Chramosta). Trenér: Luděk Klusáček.