Fotbalisté Prostějova už mají za sebou svůj první přípravný zápas na sezonu 2023/2024. A soupeřem jim nebyl nikdo jiný, než pátý tým uplynulé prvoligové sezony loňský účastník Evropské konferenční ligy ze Slovácka. Hanáci, v jejichž kádru nastoupilo i šest hráčů na zkoušku, pak díky gólu jednoho z nich - Matúše Repy, drželi až do 90. minuty vyrovnaný stav. Nakonec ale smolně padli.

Příprava: Prostějov - Slovácko (24.6.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Pokládám to za kvalitní přípravu s kvalitním soupeřem. Zápas splnil to, co jsme chtěli. Většina kluků měla po náročném týdnu herní vytížení po 45 minutách, víc jsme ani nechtěli. Kádr se přece jen ještě dává do kupy a někteří hráči jsou tady na zkoušku. I z tohoto důvodu nebyla organizace hry v některých momentech úplně nejlepší," řekl po zápase prostějovský kouč Michal Šmarda.

Skóre se poprvé měnilo již po necelých pěti minutách, kdy se trefil za Hečova záda hostující Ondřej Mihálik. Postupem času se ale hra poměrně vyrovnala a začalo hrozit i Eskáčko. A po jednom takovém zahrození se dočkalo i vyrovnávacího gólu. Konkrétně se ho tedy dočkal jeden z hráčů na zkoušku, dvacetiletý Matúš Repa, který letošní jaro strávil ve Vítkovicích. Do šaten se tak šlo za stavu 1:1.

Oba celky poslaly do druhého poločasu notně obměněné kádry a obraz hry byl podobný, jako v první půli. Více ze hry měli prvoligisté z Uherského Hradiště, ani Hanáci se ale za svou hru nemuseli vůbec stydět. A když už to vypadalo, že přijde konec a zasloužená remíza, trefil se v 90. minutě do prostějovské brány Pavel Juroška. Výhra tak putovala na Slovácko.

Chyb ve hře bylo hodně, času na těchto věcech zapracovat je ale ještě dost. Ukázalo nám to také, jak jsou na tom hráči po fyzické stránce. A zde spokojený být můžu. Kluci zápas odehráli v tempu a to mě těší," pokračoval prostějovský kouč

Dobré bylo finální řešení, velké nedostatky pak byly zejména v defenzivě a organizaci hry. Věřím ale, že na tom zapracujeme a a dáme kádr co nejrychleji dohromady. Jinak tedy, ač to v přípravě není zase tak podstatné, je škoda gólu v 90. minutě," dodal pak Michal Šmarda úplně na samotný závěr.

Příští přípravák čeká jeho svěřence v sobotu 8. července na půdě dalšího prvoligového celku, tentokrát ze Zlína.

1.SK Prostějov - 1.FC Slovácko 1:2 (1:1)

Branky: 36. Repa - 5. Mihálik, 90. Juroška.

Prostějov: Gergela - Elbel, Chvěja, Spáčil, Schaffartzik, Habusta, Fila, Gabriš, Bartolomeu, Moučka, Repa. Střídali: Mikeš - Zezula, Ciencala, Hučko, Zbožínek, Bolf, Bialek, Macháček, Zapletal, Malec. Trenér: Michal Šmarda.