Fotbalové střípky Davida Kobylíka: Sudí Orel z amatéra hrdinou?

Aspoň tak to vidí slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Sudího Pavla Orla ocenil po utkání Brno – Slavia za upřímný komentář chyb, kterých se dopustil. Záchranou rozhodčího byl tentokrát hojně kritizovaný systém VAR. Hlavní chybou ,a to z mého pohledu nepochopitelnou, bylo udělení pouze žluté karty pro brankáře Vágnera za zmaření jasné gólové situace Brna. Pokud by VAR nezasáhl, bylo by to naprosto zásadní ovlivnění utkání a nepochopitelný zkrat rozhodčího.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

V utkání musel Orel řešit i další situace za pomoci VAR a tyto pak sympaticky bez ostychu okomentoval pro O2 TV. Nebál se ukázat na své pochybení a divákům dal nahlédnout do rozhodcovského uvažování. To neuniklo pozornosti milovníka Twitteru a bosse sešívaných, který toto jednání označil za hrdinské. Zajímalo by mě, jak sympatická by mu tato selhání arbitra přišla, pokud by tato rozhodnutí směřovala proti Slavii. Jsem přesvědčen, že by svého hrdinu tolik nevychvaloval. Hrdinou obzvláště pro ostravské fanoušky dlouho nebude sudí Zelinka. Odpískal pro ně sice pokutový kop v utkání v Liberci, ale zazdil tím gól ostravských, který padl po náhodném špatném centru. Rozhodčí pískl o desetinu sekundy dříve, než míč přeletěl brankovou čáru. Nešlo o žádnou minelu vůči pravidlům. Rozhodčí se prostě, ač je to smutné, jen upískl příliš brzo. Neznalost základních pravidel fotbalu naopak předvedl ostravský Patrizio Stronati, který kopal nařízenou penaltu a jen podtrhl ostravské trápení. Poté, co trefil tyč, zamezil následnou dorážkou spoluhráči, aby dokopl míč do prázdné brány. Jen připomenu, že exekutor penalty po nastřelení brankové konstrukce bez dotyku jakéhokoliv jiného hráče dorážet nesmí. Tohle se učí nejpozději v mladších žácích a každý exekutor pokutového kopu by to měl vědět! Sigma jde na Slovácko. Odčiní sobotní nezdar s Pardubicemi? Přečíst článek › Kučera se musí budit ze spaní To Teplicím by nejspíš na pražské Letné nepomohl ani chybující sudí a ani zázrak. Tragické představení obzvláště v defenzivě musí denně budit ze spaní bývalého vynikajícího obránce Radima Kučeru. Opakující se chyby brankářů, mizerné výkony potenciálních lídrů brankáře Grigara či šéfa obrany Mazucha vedou ke katastrofálním debaklům Sklářů. Na Spartě se počítadlo zastavilo na sedmičce. Osa týmu v rozkladu a zbytek v těžké depresi, to bude těžký oříšek pro trenéra Kučeru v závěru sezony. Jedinou útěchou pro Teplické může být další kapitální selhání posílené Mladé Boleslavi v boji o záchranu, kdy ani s pomocí pokutového kopu nebyla schopna doma porazit slabou Příbram. Sigma bohužel jen potvrdila výkony z domácích zápasů se Zlínem a Brnem. Se sympatickými Pardubicemi prohrála 0:1. Po výkonu bez pohybu a chuti poprat se o lepší výsledek, která v posledních utkáních zůstává v útrobách Androva stadionu. Kritické hlasy na adresu trenéra Radka Látala sílí, nicméně v tomto případě bych viděl problém především na straně hráčů. Hned v dnešní dohrávce k nám přijede rozjeté Slovácko, které opět ukázalo svou sílu, když otočilo utkání v Opavě a kráčí si k ligové medaili. Uvidíme, jak zareagujeme na bídný výkon a jestli složíme reparát. Autor: David Kobylík