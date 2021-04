Tréninky mají probíhat pod přísnými pravidly. Ta dosud mimo jiné zakazovala účast více než dvanácti hráčů rozděleným do dvojic se společnými rozestupy alespoň deseti metrů. Až od tohoto pondělí se přece jen omezení zmírnila.

Na Prostějovsku se ale příprava rozjela už v minulých týdnech. Jak se s problematickou situací vyrovnávaly tamní kluby?

„Trénujeme. Bohužel si ale myslím, že podobné nápady přispívají pouze k likvidaci sportu,“ řekl Milan Ejem, předseda Sokolu Držovice, aktuálně třetího celku okresního přeboru. „Nový“ tréninkový formát však není jediným problémem, který držovické trápí. Mnohem více jim vadí, že kvůli zákazu shromažďování se k hřišti nemohou dostat rodiče dětí, kteří by je na fotbalový trénink mohli přivést.

„V dnešní době děti samy od sebe bohužel na trénink nepřijdou. A pokud je nepřivedou rodiče, kteří by mohli potom sedět v areálu a trénink sledovat, tak prostě a jednoduše nemáme s kým trénovat“ dodal Ejem.

V Želči měli potíže už před covidem

Ještě větší problém se zapojováním mladých hráčů mají v Želči. V místním klubu ale tento problém, dle slov jejich předsedy Jiřího Pavlíka, řeší už delší dobu a současná pandemie tak na jeho vznik nemá dopad.

„U nás byl se zapojením dětí vždycky strašný problém. A to už i před covidem. Ze začátku jde všechno dobře, potom si děti řeknou, že už by vlastně nechtěly trénovat, ale jenom hrát, do toho se přidají problémy s rodiči, se školou a nakonec se to celé rozpadne. Tak je to bohužel vždycky“, krčil rameny Pavlík.

Jinak ale želečské áčko, které nastupuje ve skupině A okresní III. třídy, vyhlíží tréninkový proces více než nedočkavě. „Trénovat jsme ještě nezačali. Plánujeme to ale co nejdříve, kluci jsou nažhavení a nejraději by už hráli rovnou zápasy,“ smál se místní předseda. „To čekání už je opravdu dlouhé,“ dodal ale hned, již s vážností v hlase.

Pravidla pro tenis?

Jestli se doopravdy budou hrát letos na jaře mistrovské zápasy, to nikdo neví. Hraniční datum, kdy by se muselo začít plnohodnotně trénovat je zatím stanoveno na 3. květen.

Přece jen o krok dál, co se přípravy na možné pokračování sezóny, týče, jsou ve Vrahovicích. V místním Sokole totiž na nic nečekali a začali trénovat hned, jak to bylo možné. Dle slov jejich „šéfa“ Davida Kratochvíla by měli už od tohoto týdne jak děti tak dospělí trénovat dvakrát týdně. I když je to v současném nastavení komplikované. „Dle mého je tento způsob tréninků velice neefektivní. Pro tenis jsou tato pravidla možná ideální, fotbal kvůli nim ale trpí,“ nechal se slyšet Kratochvíl.

Vrahovický předseda také doufá, že již brzy bude možno odehrát, alespoň na úrovní žáků, první přátelské zápasy.

Naprosto jiné mínění má o nových pravidlech Petr Vydržel, předseda klubu FK Luká. „Myslím si, že je to jenom další mezikrok k návratu do normálu. Za nynějších podmínek to považuji za vstřícné gesto vůči mládežnickým a amatérským hráčům,“ řekl a zároveň dodal, že on sám by o rozvolňování určitě rozhodovat nechtěl.

Hráči Luké, která vede prostějovskou III. třídu, se do přípravy zatím nezapojili. Přednost by měl dostat mládežnický celek.

Autor: DAVID KUBATÍK