A o co tedy šlo? O podporu dvou lidí, kteří jsou na tom opravdu špatně. Jednalo se o 29letého Jana Koneviče, který po nešťastné události ochrnul a také o teprve dvouletého Matyáska Kremze trpícího rettovým syndromem. Onemocněním, které v naprosté většině postihuje pouze dívky a k tomu ještě pouhých 50 chlapců na celém světě.

Pomoc druhým je důležitá

„Cílem dnešního dne bylo samozřejmě vybrat co nejvíce finančních prostředků pro Honzu a Matyáska, kterým tyto peníze nesmírně pomůžou v jejich léčbě. Snažíme se akci oproti loňsku ještě vylepšit tak, aby zapadala do našeho nového marketingového konceptu. Fanoušky zde čeká fanshop LHK, skvělé občerstvení, zábava pro děti, přestávková soutěž a po konci utkání také autogramiáda A-týmu Jestřábů," zní z vyjádření marketingového oddělení prostějovského klubu.

Během přestávkové soutěže mohli tři vylosovaní vyzkoušet své štěstí při penaltách na Jana Veselého, který si v brance Jestřábů střihnul i celý první poločas | Video: Deník/David Kubatík

„Výběr financí letos probíhal ve více formách - tou první bylo dobrovolné vstupné při vchodu do areálu, další variantou pak výherní losy, které se daly zakoupit během zápasu s následnou možností vyhrát hraný dres hráče nebo balíček od našeho partnera Koutný Prostějov. Ihned po zápase navíc proběhla dražba šesti hraných dresů. Poslední možností pak bylo zakoupit si fanshopové zboží, ze kterého putovalo 30 procent přímo na Honzu a Matyáska," stálo dále v prohlášení s dodatkem, že se na kosteleckém trávníku představil kompletní A-tým pro novou sezónu a to včetně hráčů, kteří nebyli aktivně zapojeni na hřišti.

Divizní fotbalisté měli navrch

Samotný zápas, který se hrál na dvakrát 40 minut, pak přinesl hned šest branek. Tu první vstřelil po samostatném úniku Jan Skalník a v první minutě druhé půle se stejný hráč prosadil přímo z rohu. V minutě 63. pak sice nová brankářská posila Jestřábů Michal Chmel snížil, hned z protiútoku však Kostelci dvoubrankové vedení vrátil Jakub Pavlíček a stejný hráč pak v minutě 71. zvýšil na 4:1.

„Takové akce na podporu dobré věci, při které si navíc užijete zábavu, jsou fajn. Vůbec jsme sice do poslední chvíle nevěděli, kdo z nás to bude stíhat, ale nakonec to vyšo parádně. Jsem rád i za ty dva góly. Teď jenom aby se nám i přes všechny ty problémy, které tady byly, podařilo poskládat manšaft na novou sezonu. I s tím to ale vypadá dobře," řekl po zápase střelec třetího a čtvrtého gólu.

Pátý hřebíček do jestřábí výsledkové, ale opravdu jen výsledkové, rakve pak přidal ještě pět minut před koncem Martin Kastner.

Porážka hokejky nemrzela

I přes naprosto jednoznačný výsledek ale panovala dobrá nálada na obou stranách barikády. „Byla to parádní akce a přišli i nějací lidé. A i když bylo dost teplo, tak musím říct, že ten fotbal měl poměrně dobrou kvalitu. My jsme teď v přípravě a bojíme se proto jít do nějakých větších soubojů, ale myslím si, že to splnilo svůj účel, kterým byla charita," řekla jedna z nových a zároveň velmi výrazných prostějovských akvizic Denis Kindl.

Na dobrou věc více než 50 tisíc korun

A po skončení zápasu pak ještě přišel čas na hlavní účel konání této akce. Po spočítání všech utržených peněz se mohlo hrdě vyhlásit, že se na podporu Honzy s Matyáskem vybralo celkově 50 200 korun, které se rozdělí pro oba rovnoměrně.

Vybrali jsme pro vás: