Přehled, klid a zkušenosti. Roman Vejvoda, čtyřicetiletý stoper Olešnice, byl v třaskavém duelu s Konicí tím, který dokázal na hřišti klidnit emoce a svým výkonem přispěl k otupení obávané útočné síly domácích. Uničovská legenda však s duelem příliš spokojená nebyla.

Roman Vejvoda | Foto: Robert Bureš

"Dnes jsme ten zápas vší silou ukopali. Měl to být svátek fotbalu, ale myslím, že se o moc pohledný zápas nejednalo. Byl to spíše boj a hrozilo zranění, které se nakonec stalo skutečností. Bohužel má náš hráč zlomený kotník, ale asi si to udělal sám. Šel zbytečně do souboje," vyjádřil se k utkání vousatý obránce.