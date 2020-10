„Žádnou radost z toho samozřejmě nemáme, na druhou stranu z mého osobního pohledu: než hrát na naší úrovni bez diváků, to je možná opravdu lepší soutěže pozastavit,“ přemítá předseda krajského fotbalového svazu Stanislav Kaláb.

Naopak proti plošné stopce pro všechny se rázně postavili profesionálové.

„Prostředí profesionálního fotbalu je z hlediska šíření koronaviru díky neustálému testování pravděpodobně jedno z nejbezpečnějších v celé republice,“ napsala ve svém prohlášení Ligová fotbalová asociace.

Epidemiologická situace v Česku se nadále zhoršuje a opatření pomalu ale jistě ukrajují kousek po kousku z povolených aktivit. Nyní zásadně došlo i na sportovní zápolení.

O tomto víkendu se naposledy mohou hrát organizované sportovní soutěže, včetně těch fotbalových. Zakázána je ale přítomnost diváků na stadionech a hřištích. A to i u těch nejnižších soutěží.

„Přemýšlím o tom, jestli to pak má vlastně smysl, hrát bez diváků. Protože právě pro ně se hraje a na naší úrovni nejsou televizní přenosy. Fotbal je ale zároveň i pohyb. Součást zdravého životního stylu. Takže pro hráče to smysl má,“ říká předseda Kaláb.

„Pokud ale vládní orgány rozhodly o zastavení soutěží, nezbývá než to akceptovat s tím, že jde o nutné opatření. Je třeba to dodržet a věřit, že se situace co nejdříve obrátí a vrátíme se na stadiony,“ řekl Kaláb.

Funkcionářům v desítkách klubů regionální, krajské i okresní úrovně se ulevilo aspoň v tom, že se jako lichá ukázala páteční informace o tom, že pro víkendový program už nebude možné využívat ani zázemí jako šatny a sprchy.

„Naštěstí se to podařilo vyjasnit a upřesnit. Bez toho by nemělo smysl pořádat zápasy ani o tomto víkendu,“ oddechl si sekretář OFS Olomouc Lukáš Bartoň.

„Třeba naši dorostenci mají hrát v Ostravě na Baníku. Moc jsem si nedovedl představit, že by se po zápase nemohli vysprchovat,“ doplnil technický ředitel 1. SK Prostějov Tomáš Čepa.

PROFÍCI: JSME NEJBEZPEČNĚJŠÍ V ZEMI

Od pondělí každopádně soutěžní fotbal přinejmenším na nejbližších 14 dnů skončí tak jako tak. Jistou má snad profesionální sport.

Tomu zatím ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku pro mezinárodní utkání. Sparta s Libercem, tak nemusejí hledat stadiony pro zápasy Evropské ligy na neutrální půdě v zahraničí.

Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže v Česku se proti zmrazení soutěží ohradila už ve čtvrtek večer ve svém prohlášení.

„Všichni vnímáme hrozbu významných nárůstů nakažených osob ve společnosti. Rozumíme nutnosti na přechodnou dobu zakázat účast diváků na stadionu. Vlastní omezení konání zápasu ale dle našeho názoru postrádá opodstatnění,“ sdělil předseda LFA Dušan Svoboda.

„Profesionální fotbal v Česku patří mezi nejvíce chráněná prostředí v rámci cele společnosti. Hráči i realizační týmy jsou nepřetržitě testování a dodržují řadu přísných protiepidemiologických opatření. Budeme iniciovat jednání s vládními autoritami, aby svoje stanovisko přehodnotily,“ pokračoval Svoboda.

„Je třeba si uvědomit, že profesionální sport není v žádném případě volnočasovou aktivitou, ale odvětvím, které v ČR zaměstnává tisíce osob,“ připojil další aspekt.

Ministr zdravotnictví však v pátek prohlásil, že nechtěli nařízení změkčovat výjimkami a že počítá s tím, že po dvou týdnech by se profisoutěže opět mohly rozběhnout.

JAK TO BUDE S TRÉNOVÁNÍM?

Zápasy se minimálně na amatérské úrovni ale jistě hrát nebudou. Otázkou je, jak to bude s trénováním.

Podle všeho by neměl být problém se skupinami do 20 osob (bez využití společného zázemí). Do tohoto limitu se většina amatérských týmů pohodlně vejde. Háček to ale má.

„Předpokládáme, že to bude stejné jako na jaře, tedy že skupin po dvaceti bude moct být na hřišti víc, když se nebudou míchat. Šatny jsou ale velký problém. Zatímco na jaře a v létě to bez ní jde udělat. V říjnovém nebo listopadovém počasí je to zlé,“ řekl manažer mládeže v olomoucké Sigmě a předseda hlavního akcionáře Jakub Beneš.

I proto Sigma minimálně na týden nejspíš tréninky mládežníků pozastaví.

„Ještě to není uzavřené, ale chceme jít po smyslu těch opatření, tedy aby se lidé nepotkávali. Kluci by dostali individuální úkoly a později bychom podle vývoje situaci upravovali,“ řekl Beneš.

U profesionálů či celků z vyšší neprofesionálních soutěží je však situace znovu komplikovanější. Jejich kádry a realizační týmy dvacítku překračují.

„V pátek ještě A-tým podle platných opatření odtrénuje. V sobotu a v neděli je volno, protože je reprezentační přestávka. Jak to bude od pondělí, to zatím řešíme. Očekáváme, že dostaneme od fotbalových orgánů manuál, jako na jaře,“ prozradil prostějovský Tomáš Čepa.

Kluby by měly trénovat v menších oddělených skupinkách, aby se hráči byli schopni udržet v kondici pro případný opětovný restart. V prvoligové Olomouci se budou hráči připravovat individuálně se sporttestery. „To ale nijak nesouvisí s opatřeními," podotkla tisková mluvčí Alice Zbraňková. „Od pondělí pak budou hráči trénovat ve skupinách, za dodržení všech platných pravidel," dodala.

DOPADY OPATŘENÍ



Co platí pro tento víkend:

O víkendu se hrají zápasy nižších soutěží, ovšem bez diváků. Hráči mohou použít šatny a sprchy.

První a druhá liga má reprezentační přestávku.



Co bude platit od pondělí:

Všechny soutěže jsou pozastavené včetně první a druhé ligy, která se ale snaží vyjednat výjimku. Trénovat se bude moct ve skupině do 20 osob bez šatny a sprch.