Mistrovská premiéra se proměnila ve střeleckou exhibici

"Výsledkově i herně to bylo dobré, všechny holky si zahrály a hlavně se nám nikdo nezranil," komentoval jasnou záležitost domácí lodivod Matěj Vybíhal a vrátil se k utkání: "Podle mého názoru rozhodl fakt, že jsme měli sedm holek na střídání a soupeř ani jednu. Ze začátku jsme těžko prosazovali, ale postupně soupeři došly síly a skončilo to výrazným rozdílem."

Hostující tým vzdoroval, ale nalomila ho penalta. Tu bezpečně proměnila Grygarová a do poločasu se ještě prosadily Kopečková a Zahradníčková. Hodonín se nadechl krátce po poločase, když snížila Daňková, ale bleskurychlá odpověď Suchánkové vzala soupeřkám definitivně vítr z plachet.

"Dnešní zápas se nijak hodnotit nedá. Jediné co mohu říci, je že soupeř byl lepší po všech stránkách a vyhrál zaslouženě. My musíme popřemýšlet o tom, co musíme zlepšit a jak vůbec budeme pokračovat," okomentoval duel Richard Opálek, kouč Hodonína.

V dalším kole zajíždějí hráčka 1.SK do Jihlavy, kde se představí v neděli 12. září od jedenácti hodin. Hodonín hostí o den dříve soupeřky ze Zlína.

1.SK Prostějov – FC Nesyt Hodonín 9:1 (3:0)

Branky: 9. z pen. Grygarová, 22. a 68. Kopečková, 48. a 59. Suchánková, 55. Halgašová, 74. a 87. Barešová – 47. Daňková.

Rozhodčí: Řezníček – Kubalák, Horák. ŽK: 37. Suchánková – 45. Salajková, 87. Horáčková. Diváků: 85.

1.SK Prostějov: Bednaříková – Zapletalová, Houdková, Prášilová, Halgašová – Vykopalová, Suchánková, Pitáková, Tanenbergerová – Kopečková, Grygarová. Střídaly: Zachradníčková, Teplá, Barešová, Vičarová, Domesová, Ležanská. Trenér: Matěj Vybíhal.

Hodonín: Aujeská – Horáková, Pajpachová, Pavková, Salajková – Svatošová, Strnadová, Horáčková, Trusková – Daňková, Floriánová. Trenér: Richard Opálek.

ROBERT BUREŠ