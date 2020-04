„Pocity jsou neskutečné, přestup do Manchesteru United je přeci snem mnoha kluků, kteří začnou hrát fotbal. Moc se na to těším,“ prohlásil v tiskové zprávě mladý dvoumetrový brankář.

„Zájem, který Manchester United projevil, byl velmi seriózní. Pro mladého hráče jako je Radek je takové angažmá obrovskou příležitostí a pro nás jako klub čest. Věřím, že Radkův přestup bude další motivací do práce pro naše mladé fotbalisty,“ řekl sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Vítek v Sigmě chytal za tým do 19 let v celostátní dorostenecké lize. Zároveň byl členem národního týmu do 17 let. V Anglii absolvoval stáže v Southamptonu a právě v Manchesteru. „Přiznávám se, že jsem tomu ani nevěřil, když jsem se o zájmu klubu dozvěděl, ale teď už je to definitivně realita,“ řekl Vítek.

V Manchesteru může navázat na další dva české brankáře, kteří se pohybují v tamních mládežnických týmech. Ondřeje Mastného a Matěje Kováře.

Výjimečná událost

„Každý přestup českého fotbalisty do Anglie je výjimečnou událostí. Těší mě, že se nám daří dostat talentované hráče na prestižní světové adresy, které je posunou ve vnímání sportu, profesionality i mezilidských vztahů. Skvělou práci odvádí při těchto transferech naše londýnská pobočka, výbornému jménu se na ostrovech nadále těší také Luděk Mikloško,“ doplnil Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která Vítka zastupuje.

„Radek zaujal skauty Manchesteru už dva roky nazpět. Na stáži je zaujal také přístupem, zápalem a obrovskou touhou se zlepšovat. Radek je skromný, inteligentní a komunikativní kluk, což vše v rozhodování velkých klubů hraje svoji roli. V brance navíc prokazuje klid, přehled a na svůj věk výjimečně vyrovnané výkony,“ řekl sám Mikloško, který na ostrovech sám chytal 11 let za West Ham United a Queen‘s Park Rangers.

Vítek se do Anglie přesune v létě.

„Do Anglie bych letěl normálně už tento týden, ale kvůli karanténě si musím chvíli počkat. Snažím se udržovat se ve formě, abych byl na příchod do Manchesteru dostatečně připravený. Z klubu mi poslali individuální plán. Také hodně trénuji angličtinu a celkově se snažím na ten přechod připravit,“ dodal Vítek.