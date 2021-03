Raketový vzestup odchovance Sigmy Davida Zimy nepřestává udivovat. Chlapík, který před dvěma roky kopal maximálně Moravskoslezskou fotbalovou ligu, dnes s přehledem zvládá ve Slavii zápasy v Evropské lize. Uhlídal Jamie Vardyho z Leicesteru i Alfreda Morelose z Rangers. Těší se na Arsenal. Neskutečné!

„Jeho progres je vážně neskutečně rychlý,“ říká Tomáš Janotka.

Někdejší prvoligový fotbalista vedl Zimu v úspěšné olomoucké devatenáctce, která si zahrála Youth League. „Není to ale až tolik překvapení, jako spíš krásný příklad, že nic není nemožné,“ přidává Janotka.

Nijak nezastírá, že Zimovo vtrhnutí na scénu souvisí se správně načasovaným přestupem do pražské Slavie. Loni v zimě za něj sešívaní neváhali vysázet prý až 30 milionů korun. Dnes jistě nelitují.

„Určitě to souvisí s tím, že se David dostal do Slavie, která je v poslední době v lize odskočená. A samozřejmě i s tím, že dostal šanci, kterou chytil za pačesy. Nemusíme se bavit o tom, že z Olomouce je do reprezentace, a do té áčkové zvlášť, rozhodně dál, než z prvního týmu tabulky,“ doplňuje Janotka.

Je svůj a neustále nad věcí

Zcela zásadní je ovšem samozřejmě výkonnost a tu Zima prokazuje opakovaně. V české lize i na evropské scéně.

„Hrozně mu pomáhá jeho hlava a mentální nastavení. Je to opravdu specifický hráč. Je svůj a v podstatě neustále nad věcí. Není pak vystresovaný. Díky tomu se dokáže srovnat s obrovským tlakem, který na něj je v zápasech o titul nebo v evropských pohárech,“ míní Janotka.

„To, že má přehled ve hře a je extrémně rychlý, to se o něm samozřejmě ví. Profi fotbal je ale z velké části o hlavě a o psychice. Ta dělá rozdíl,“ dodává a přidává jednu konkrétní vzpomínku.

„Jeho styl je pořád podobný, takový ležérná. Některé přihrávky vypadají až lajdácky. Vzpomínám si na zápas v Mladé Boleslavi s devatenáctkou, kde jsem ho chtěl snad po pěti minutách vystřídat. Mezi stopery posílal pořád neuvěřitelně skákavé balony a smrdělo to průšvihem. Nakonec je ale stejně byl nejlepší na hřišti. Asi to souvisí s tím jeho mentálním nastavením,“ pousmál se Janotka.

V jedenadvacítce by byl platnější

Právě v tom, aby vyvážil míru rizika a v některých situacích to nepřeháněl s bohorovností, vidí ještě pro stále teprve dvacetiletého Zimu prostor ke zlepšení.

„Jinak je to ale ve dvaceti letech z mého pohledu hotový hráč, který by byl konkurence schopný v jakékoliv z nejlepších evropských lig. Je to teď jen o tom, aby si vybral, která mu bude nejlépe sedět,“ uvedl Janotka, kterého však trochu mrzí, že místo prvních reprezentačních minut v Estonsku se Zima raději nepere na Euru jednadvacítek o postup ze skupiny. Byť zatím není jasné, zda třeba nedostane výrazně větší porci ve Walesu.

„Pro něj osobně je samozřejmě áčková reprezentace pecka. Ale v kontextu toho, jako dostal minutáž, tak mi vychází, že by byl jednadvacítce platnější. Už z toho úhlu pohledu, že je to vrcholný turnaj, na kterém bychom chtěli udělat úspěch. To je ale věc komunikace reprezentačních trenérů,“ dodal Janotka.