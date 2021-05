Sotva deset dní uplynulo od pohárového čtvrtfinále mezi olomouckou Sigmou a Slavií a je tady další střetnutí Hanáků s pražským obrem. Trenér Látal tentokrát dopředu avizuje, že zvolí jiný přístup. Očekává se, že na hřiště pošle podstatně mladší sestavu než minulou středu. Kdo by se mohl v modrém dresu ukázat?

Ve zmiňovaném pohárovém duelu Sigma na mistra nestačila, prohrála jasně 0:3 a Pražané ukázali mistrovskou třídu. Faktem však je, že soupeře posadila na koně na konci prvního poločasu fatální hrubka brankáře Mandouse. Kdo ví, jak by vypadalo druhé dějství, kdyby to první skončilo bez branek. Jenže to už je historie.

Slávisté od olomouckého duelu stihli vypráskat pěti góly Plzeň a stvrdit zisk titulu. Ve středu pak na Letné zostudili třemi góly v derby Spartu a postoupili i do finále poháru. Sešívaní vypadají snad ještě o další kus silnější.

„Bude to jiné utkání než nedávno v poháru,“ myslí si kouč Sigmy Radoslav Látal. Bude to podle mě uvolněnější, jelikož Slavia už titul získala a my se pohybujeme ve středu tabulky. To ale neznamená, že nebudeme chtít zvítězit,“ doplnil.

Ten po posledním utkání v Jablonci, které Sigma prohrála 1:3, přestože hrála hodinu proti oslabenému soupeři, mužstvo ostře kritizoval. V pondělí pak klub oficiálně oznámil, že s Látalem, ani jeho asistentem Jiřím Nečkem neprodlouží smlouvu.

Přesto realizační tým poslední čtyři zápasy plánuje zasvětit přípravě na novou sezonu. „Minulý zápas se Slavií jsme hráli v plné sestavě, na neděli uvažujeme o změně stylu hry. Je možné, že do hry pustíme některé mladíky, kteří s námi začali trénovat a které si přejeme na hřišti vidět,“ řekl Látal.

Kdo by se proti čerstvě korunovaným trojnásobným šampionům mohl na hřišti ukázat? Třeba útočník Jan Fiala. Devatenáctiletý fotbalista v únoru podepsal se Sigmou smlouvu do léta 2025. „Trénoval s námi a vypadal dobře. Chceme vyzkoušet i kluky, jestli s nimi můžeme počítat v příští sezoně. Je to jen na nich. Každý si jméno dělá sám. Uvidíme, jestli už mají na ligu,“ řekl Látal.

V Jablonci první ligové minuty ochutnal Ondřej Hapal. Už před Jabloncem mluvil Látal o záložníku Matěju Hadašovi.

„Další příležitost chceme dát Patriku Slaměnovi, který byl nemocný a před Jabloncem netrénoval,“ vzpomenul Látal na dvacetiletou zimní posilu ze Zlína. Startu za Sigmu by se konečně mohl dočkat i osmadvacetiletý křídelník Jean Luc Assoubre, který v únoru podepsal s Hanáky krátkodobou smlouvu. Zatím ale zápasil především se zdravotními problémy.

Bude to stačit na Slavii? Kdo ví. Soubor kouče Trpišovského však nechce ani ve zbývajících ligových duelech polevit. „Proti Plzni jsme si splnili jeden z pěti úkolů, které jsme si dali. Člověk si myslí, že je celou sezonu pod tlakem z výsledku, pak má titul a zase je tady věc s rekordem,“ připomněl, že Slavia stále posouvá rekord v ligové neporazitelnosti. Aktuálně čítá šňůra 42 utkání.

Logicky tedy v této sezoně Slavia ještě v lize nenašla přemožitele a chybějí jí čtyři zápasy, aby napodobila Spartu ze sezony 2009/10 a prošla bez prohry celým ročníkem. Nikomu jinému se to v samostatné historii nepodařilo. „Venkovní zápasy jsou nevyzpytatelné. Sezona byla svým způsobem unikátní, tak by bylo dobré to dotáhnout do konce bez porážky,“ uvedl Trpišovský.

Utkání mezi Sigmou a Slavií se hraje v neděli od 17 hodin.