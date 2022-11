„Kluky musím pochválit, přes to všechno, co jsme před zápasem měli za problémy, to dopadlo výborně. Hráli s chutí, nasazením. To, co jsme slibovali na tiskové konferenci. I tím jsme možná nalákali diváky. Pět gólů je dost a hra měla náboj a energii,“ hodnotil trenér Jaroslav Šilhavý.