/FOTO + VIDEO/ Po výhře 3:0 nad Přerovem fotbalisté Čechovic další triumf v MOL Cupu nad divizním soupeřem nepřidali. S mistrem skupiny E z Kozlovic sice šli v 11. minutě do vedení, hosté ale během tří minut v první půli otočili skóre a v dominantním druhém poločase třemi dalšími zásahy stanovili konečné skóre 1:5 pro favorita.

Fotbalový MOL Cup: TJ Sokol Čechovice - FK Kozlovice | Video: Deník/Ivan Němeček

„Kozlovice mají kvalitu, kterou předvedly. Odehráli jsme dobrou partii v prvním poločase, i když mě trošku mrzí dva góly, které jsme inkasovali. Chtěli jsme ve druhém poločase zápas otočit, ale větší část druhého poločasu byla z naší strany nemastná, neslaná,“ hodnotil čechovický trenér Pavel Kucharčuk.

Klíčové vskutku bylo po hezké gólové hlavičce Filipa Halouzka vyrovnání Kozlovic, které obstaral po dvaceti minutách hry taktéž hlavou po rohovém kopu hostující kapitán Řehák. Ten ukončil čtyřzápasové čekání favorita na gól a značně hosty zklidnil.

„Měl být osobně bráněn, šlo o individuální chybu našeho hráče, který ho měl na starosti. Mrzí mě i druhý inkasovaný gól z penalty, která vznikla po naší špatné rozehrávce,“ zmínil Pavel Kucharčuk.

Pokutový kop proměnil Petr Nekuda. A jestliže první půle byla vyrovnaná, po změně stran se už hrálo zejména na domácí bránu. Díky brankáři Čechovic Kvapilovi zůstalo „jen“ u tref Kozáka, Smolky z přímého kopu a závěrečného hřebíčku do rakve střídajícího Vyhlídala.

Kobylík: Vzpruha pro sebevědomí

„Přes první inkasovaný gól jsem byl hodně spokojen se vstupem do utkání. Byli jsme agresivní a získávali devět z deseti soubojů. Bylo to cítit, kluci dobře reagovali, byli si vědomi, že pokud budou pokračovat v naší hře, půjdeme si za vítězstvím,“ hodnotil kozlovický kouč David Kobylík sebevědomě, přestože pod jeho vedením se mistr divize střelecky do neděle neprosadil.

„Jsem rád, že jsme protrhli střeleckou smůlu. Na můj vkus jsme tam měli stále x zabitých šancí. Mužstvo ale přístupem zhodnotilo tréninkovou píli a uhrálo dobrý výsledek. Pro sebevědomí je to vzpruha,“ doplnil Kobylík.

Kozlovice tak postoupily do prvního kola MOL Cupu, které by měly odehrát ve středu 9. srpna na půdě Vsetína. Do divize vstoupí kozli o tři dny dříve ve Strání.

Čechovice odehrály dva kvalitní pohárové duely před ostrým startem krajského přeboru, který je čeká v sobotu dopoledne v Litovli.

TJ Sokol Čechovice – FK Kozlovice 1:5 (1:2)

Branky: 11. Halouzka – 21. Řehák, 24. z pen. Nekuda, 52. Kozák, 86. Smolka, 92. Vyhlídal.

Rozhodčí: Slováček – Zelený, Šimoník. ŽK: Kvapil – Kozák, Smolka, Kyselák. Diváci: 540.

Čechovice: Kvapil – Zelina, Šolín (83. O. Kadlec), Lakomý (62. Luža), Muzikant (62. Hanák), Šteigl, Halouzka, Racl (87. Veselý), Studený, Kalvoda (62. Jurníček), Petržela. Trenér: Kucharčuk.

Kozlovice: Obzina – Smékal, Kozák (83. Vogl), Kostka, Řehák, Kyselák, Kaďorek (73. Vítek), Nekuda (73. Slatinský), Smolka, Olšanský, Skopal (59. Vyhlídal). Trenér: Kobylík.