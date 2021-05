Místo tradičních soutěží pohár, přáteláky či turnaje? Takový může být amatérský fotbal v červnu. Samozřejmě za předpokladu, že vláda povolí hromadné akce pro větší počet osob než do teď. Jak plánují v klubech naložit s volnými termíny v červnu?

Fotbalová asociace ukončila zbývající mistrovské zápasy ročníku 2020/21 v amatérských soutěžích. Kvůli přetrvávajícím opatřením proti šíření koronaviru se stále nesmí oficiálně naplno trénovat, natož hrát zápasy. A protože už by se nestihla dohrát ani polovina soutěže, která je nutná pro uzavření tabulek podle pravidel, přišel z FAČR očekávaný závěrečný hvizd.

Neznamená to ale, že s fotbalem na amatérské úrovni je do léta amen.

Chystají se přátelské zápasy, podobně jako loni na jaře. „Jakmile to bude možné, chceme začít hrát. Kluci musí po dlouhé pauze nabrat praxi. Měli jsme domluvené přípravné zápasy už nyní na květen, ale museli jsme to odložit. Dokud nebude povolení, nebudeme hrát načerno,“ řekl předseda Kralic na Hané z krajského přeboru Jan Novotný.

Bude soutěž penaltách?

Odehrát aspoň nějaký přátelák by chtěli také v Litovli. „Pokud to bude možné, určitě něco uspořádáme. Kluci si po dlouhé pauze rádi zahrají. Z hlediska nějaké přípravy na příští sezonu to sice moc smysl teď nedává, ale velký smysl to má z toho pohledu, že se všichni na fotbale zase sejdou,“ řekl trenér Jiří Kohout. „Rádi bychom zopakovali i úspěšnou soutěž v kopání penalt z minulého roku," dodal

Na Nových Sadech, v populárním olomouckém fotbalovém areálu, by se zase mohl hrát v červnu turnaj. „Je to zatím jen myšlenka. Momentálně jen redukujeme počet tréninků, když víme, že soutěž se hrát nebude. Věříme, že v červnu by situace mohla být lepší a konec sezony by mohl být aspoň na hřišti,“ řekl předseda divizního klubu Josef Ondroušek.

„Zásadní samozřejmě ale bude, jestli budou povoleni aspoň nějací diváci, a také zda bude povoleno použít šatny. To je pro případný turnaj v podstatě v jakékoliv kategorii důležité,“ dodal Ondroušek.

Krajský fotbalový svaz se nevzdává naděje na to, že by se dohrála pohárová soutěž, byť vše je teprve stádiu úvah. Důležité bude vedle vládního povolení i to, zda bude zájem dohrávat ze strany klubů. Sportovně-technická komise bude možnost projednávat příští týden. „Existuje varianta, že by se dohrálo během června. Ale opravdu teprve uvidíme,“ řekl sekretář Pavel Peřina.

Ne všude jsou ale do zápasů hrr. „Já třeba s přáteláky nepočítám. Jsem proti tomu. Jenom by se nám někdo zranil,“ říká šéf fotbalu v Konici Jiří Kučera. „Málo platné. Podmínky pro fotbal teď nejsou dobré. Nemohou se využívat šatny, když nám předepíší testy, tak na to nemáme prostředky. Musíme se s tím zkrátka smířit. Kdo ví, jak vlastně proběhne příští sezona,“ dodal představitel celku, který byl v nedohrané I. A třídě na druhém místě.

„Těžko odhadovat. Uvidíme, kolik mužstev vůbec bude v příští sezoně hrát. Hráči končí, u mládeže je to úplně strašné. To už byl problém před koronavirem dát dohromady mládežnické týmy v klubech naší velikosti,“ připomíná, že (nejen) fotbal bude muset v nejbližších měsících překonávat řadu překážek.