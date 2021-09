Zlámal začal s fotbalem v Hulíně a přes Kroměříž se dostal do pražské Sparty, za tu ale v soutěžním utkání nenastoupil. Později působil také ve Slavii a v Bohemians, kde na sebe upozornil, když v závěru zápasu s Duklou po rohovém kopu vstřelil branku. Úspěšně působil také v Liberci či Olomouci, které v roce 2012 pomohl k vítězství v českém poháru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.