Blanensko vyrukovalo s nejsilnější možnou sestavou a úlohu favorita splnilo. „Říkal jsem, že jdeme utkání vyhrát. Jestli chceme o něco hrát, je úplně jedno, s kým hrajeme, musíme zvítězit. Měli jsme výbornou sestavu a nakonec to dobře dopadlo,“ prohlásil blanenský útočník Jan Koudelka.

Mistr světa i Evropy naskočil poprvé v této sezoně a na výhře se podílel čtyřmi góly a jednou asistencí. „Vždycky jsem říkal, že mě malý fotbal baví a hrozně naplňuje, je to jiné než velký fotbal. Jsem rád, že mě trenér pustil, abych si mohl zahrát,“ řekl český reprezentant.

Kdyby však výsledek skončil opačně, místo Blanenska si zahraje play-off Olomouc. Hanáci přitom první půli po brankách Vojtěcha Pazdery a Tomáše Malendy ovládli 2:0. „Vnímali jsme důležitost utkání, bohužel dopadlo, jak dopadlo. Po prvním poločase jsem začal extrémně věřit, že to zvládneme, kdybychom hráli stejný fotbal a drželi se nastavených pravidel. Jenže pak si kluci začali víc věřit, utíkali dopředu a zapomínali na bránění,“ litoval olomoucký gólman Marek Kalina.

Blanensko – Olomouc 8:4 (0:2)

Branky a nahrávky: 34. Paděra (Koudelka), 36. Koudelka (Paděra), 38. Koudelka (Fládr), 47. Krška, 48. Koudelka (Fládr), 58. Koudelka (Paděra), 60. Paděra, 60. Muzikant (Paděra) – 10. Pazdera (Šolín), 25. Malenda (Tögel), 42. Lošťák (Kaďorek), 43. Pazdera (Kryl). Rozhodčí: Virčík – Stria. ŽK: Šolín, Šuba, Kaďorek (všichni Olomouc).

Blanensko: Jakub Klimeš – Ondřej Paděra (C), Pavel Kucharčuk, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Jan Koudelka, Aleš Rus, Petr Matoušek, Radim Muzikant, David Krška.

Olomouc: Marek Kalina – Vojtěch Pazdera, David Lošťák, Lukáš Kaďorek, Jakub Šolín, Jan Tögel (C), Tomáš Malenda, David Ronza, Martin Liška, Jan Šuba, Pavel Kryl.

Osm minut po přestávce už vedli domácí, když na kapitána Ondřeje Paděru navázal dvěma zásahy Koudelka. „V první půli jsme sice dostali dva góly, ale trefili jsme dvě tyčky. Druhý poločas už byl nahoru dolů a najednou se to rozpadalo,“ poznamenal k přestřelce Koudelka.

Olomouc se vrátila do vedení ve 43. minutě, když na gól Davida Lošťáka navázal podruhé v utkání Pazdera. Jenže ve 47. minutě srovnal na 4:4 David Krška a vzápětí rozhodl Koudelka. V posledních dvou minutách navýšili skóre Koudelka, Paděra a Radim Muzikant. „Zatímco v prvním poločase jsme sehráli vyrovnanou partii a šance byly na obou stranách, ve druhém nám odešly síly. Sice jsme ještě jednou zničehonic otočili zápas, pak jsme na to už bohužel neměli fyzicky. Nehráli jsme zkušeně a nepohlídali si to vzadu,“ podotkl Kalina.

V bráně čelil ofenzivní síle především v podání reprezentační trojice Paděra, Koudelka, Krška. „Když jsem viděl ta jména v Blanensku… Ti kluci mají nízké těžiště, nevíte, jestli půjdou doprava, nebo doleva. Když běží sami, počkají si, kam naznačíte pohyb a dají míč na druhou stranu těsně kolem nohy. Mají zkušenosti z ligy a na malý fotbal jsou to extrémně a nadstandardně šikovní borci,“ hlesl Kalina.

Blanensko už má jisté, proti komu nastoupí ve čtvrtfinále. Po oboustranné kontumaci dohrávky mezi Pardubicemi a Ostravou obsadilo v tabulce východní skupiny třetí příčku a čeká jej druhý celek západu Plzeň. Série hraná na dvě utkání začíná v neděli 6. června od dvou hodin odpoledne v Boskovicích. „Vždycky se říká, že když chcete něco vyhrát, musíte porazit všechny. Je mi úplně jedno, jestli hrajeme s Mostem, nebo s Plzní, oba mají dvanáct bodů a určitou kvalitu. Pro nás je výzva, abychom to zvládli,“ oznámil Koudelka. „Systém play-off je zajímavý, podle mě lepší než hrát celou dobu tabulkově. Superliga bude mít jiný náboj než předtím,“ dodal.

Na Olomouc čeká klání o deváté až dvanácté místo. „Stoprocentně je to pro nás taky motivace, v týmu máme šikovné kluky a věřím, že to zvládneme,“ uvedl Kalina.