Václav Málek (TJ Sokol Střelice – II. třída)

Václav Málek.Zdroj: archiv Václava Málka

Nejhůř se mi hraje v Nové Hradečné a je jasné, proč. Hřiště je do kopce, je to taková nakloněná rovina. Rád hraju na Července, beru to jako největší derby a vždycky se na ně pořádně nahecuju. Navíc se mi často daří jim u nich dávat góly.

František Kučera (SK Paseka – I. A třída)

František Kučera.Zdroj: archiv Františka Kučery

Rád jezdím do Hluboček, protože se nám u nich daří a vždy mají perfektní trávník i pěkné a prostorné kabiny. Nerad jezdím do Haňovic, protože to tam vždy bolí, hřiště prakticky na každý zápas tvrdé a ani v kabinách to není úplně nejlepší.

Jan Křepelka (Vikýřovice – I. B třída)

Jan Křepelka.Zdroj: archiv Jana Křepelky

Nejlépe se mi hraje v Novém Malíně. Trénuje je kamarád a mají nové hřiště, o které se dobře starají. Navíc je to derby. Naopak nejhorší to je kdekoliv na Jesenicku. Tam člověk už při rozcvičce prohrává 0:1. Pokud bych měl vybrat tak Bělá pod Pradědem, kde měli hrozný trávník, a dokonce se tam před jedním naším zápasem pásly na hřišti krávy. Ale teď už tam mají nové hřiště.

Jaroslav Frýbort (Pivín – I. B třída)

Dlouholetý fotbalista Jaroslav Frýbort.Zdroj: archiv J. Frýborta

Dřív se dala vypíchnout dvě hřiště, ale dnes jsou všechna v krajské soutěži hezky spravená. Pěkný areál mají ve Slatinicích nebo v Čechovicích. Dobře se na to dívá. I v Pivíně je tribuna, dobrá udírna. Špatně se vždycky jezdilo na hory – myslím Lipovou. Tam se hrávalo blbě, lidé vždycky řvali voloviny a bylo to o ničem. Tam je zima, celý rok tam bylo o tři stupně méně a pořád pršelo.

Jakub Simon (Jezernice – I. B třída)

Jakub SimonZdroj: archiv J. Simona

Hraje se mi dobře doma v Jezernici, ale dám Troubky. Mají hezký trávník a podobné ochozy, takové valy, jako my v Jezernici, takže mi to připomíná domácí hřiště. Nejhůř se mi hrálo samozřejmě v Pivíně. Jsou tam zvláštní fanoušci, hráči hrají hodně tvrdě a rozhodčí to moc nepískají. Tam se nerado jezdí.

David Urbášek (Ústí – krajský přebor)

David Urbášek.Zdroj: archiv Davida Urbáška

Nejlépe se mi chytá určitě doma kvůli našim fanouškům a zázemí, které znám. Dále jsou pro mě určitě oblíbené areály v Kozlovicích a dodal bych i Nové Sadech, kde na obou hřištích mají pěkný trávník a útulné zázemí. Naopak nejhůře se mi chytá v Litovli, protože je okolo velký ovál a já tyhle ovály nemám rád.