„Moje fotbalová akademie funguje šest let, ale teď jsem přesunul aktivity spíše do klubů. Mám na starost mladé gólmany na Dukle a v Příbrami. V Uhříněvsi pak jednou týdně vedu tréninky, na které může přijít jakýkoliv kluk,“ přibližuje své aktivity.

Ten záběr je vážně dost široký. „Kolega Jirka Havránek mi pomáhá s Braníkem a Spartakem Příbram. Práce je tedy více než dost a rozhodně se nenudím,“ vypráví brankář, který byl vždy známý svými emocemi.

Mezi mladíky je ovšem klidný. „Když člověk vidí zpětnou vazbu, jak se děti na tréninky vracejí a rodiče si je chválí, mám pocit, že to kluky někam posouvá,“ líčí Sňozík, jenž je stále aktivním brankářem. S týmem FK Lety bojuje ve středočeské B třídě.

„Čekal jsem, že budu hrát v útoku, ale úroveň soutěže mě překvapila. Je tam plno šikovných kluků, a tak musím zase chytat,“ usměje se.

Cesta do ringu

S udržováním fyzičky nemá sebemenší problém. Kromě trénování mládeže našel další vášeň, thajský box. „Zhruba od třiceti let jsem mu začal přicházet na chuť. Potkal jsem se s Jirkou Apeltauerem a od té doby mě to drží. Teď mohu trénovat mnohem ostřeji, než když jsem chytal ligu a musel se hlídat, aby se nic nestalo.“

Muž, jenž okusil vrcholový sport, nechce zůstat jen u trénování. „Lákalo by mě to. Trenér říká, že když chybí vyvrcholení v podobě zápasu, není to úplně ono. Třeba se dočkáme, nikdy neříkej nikdy,“ míní Sňozík.

Ani šest let poté, co skončil ve vrcholovém fotbale, se zkrátka nezastaví. „Od pondělí do pátku tréninky, o víkendu sleduji kluky v zápasech. Manželka se smíchy neudrží, když naplánuje víkend a já se sbalím a jedu za kopanou.“