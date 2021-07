Blonďatého klučinu jste na hřišti TJ Podlesí nepřehlédli. Malý Toník fotbal miloval, přesto se nedá říct, že by vyčníval natolik, abyste si hned řekli, že roste pro velký fotbal.

„Porci talentu měl, ale ne nijak výraznou,“ potvrzuje ve videu Antonín Barák starší, otec a první Tondův trenér. „Všichni ho chtěli, byl to výborný hráč, ale nenapadlo by mě, že to dotáhne takhle daleko,“ doplňuje spoluhráč z přípravky Daniel Černý.

Zdroj: Martin Zvoníček

Jenže Antonín Barák o to víc dřel a nakonec uspěl. V roce 2013 zapsal první ligový start, následně hostoval ve Vlašimi a přes Slavii si řekl o angažmá v Itálii, kde hraje dodnes, momentálně v barvách Verony.

V prvním díle jste se mohli podívat na začátky Michaela Krmenčíka, ve druhém byl na scéně Alex Král, ve třetím Tomáš Vaclík a ve čtvrtém Jan Bořil.

Projekt První plácek je věnován všem začínajícím fotbalistům s dovětkem, že i z malého plácku se lze dostat na stadion světového formátu.