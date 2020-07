Poté, co se před dvěma týdny ocitli Karvinští v karanténě, snesla se na jejich adresu vlna nevole, na sociálních sítích pak až dokonce sprcha nenávistných komentářů, což jen dokládá složení veřejné fotbalové obce prošpikované fotbalovými diletanty, spekulanty a nepřejícími lidmi.

Je možné, že tato zášť pramení z loňské baráže, ve které se Karviná zachránila na úkor Jihlavy poté, co jí pomohli rozhodčí. Škoda, že zástup křiklounů jaksi pozapomněl na to, že to byli právě rozhodčí, kdo Karvinou do osudné baráže dotlačil. Stačí si pustit pár posledních zápasů Karviné z minulého ročníku. Jen pro připomenutí: jde o duely v Příbrami, na Dukle a v Opavě, kde se arbitři nevyhnuli tendenčnímu řízení zápasu, pískaly se vymyšlené penalty a uznávaly góly rukou.

Na karvinských fotbalistech nyní je, aby se svými výkony na hřišti vysmáli všem škarohlídům, kteří jim přejí sestup, v opačném případě budou terčem posměchu oni.

Otázka je, zdali se za pár dní dokážou ligoví hráči dostatečně připravit na dva stěžejní zápasy o udržení po dvou týdnech tréninkového výpadku. Trenér mužstva Juraj Jarábek se už nechal slyšet, že nerovné podmínky činí soutěž neregulérní, což má ostatně pravdu.

Liga se stala neregulérní už dávno, a to se ani nebavíme o systému VAR, který už druhým rokem není přítomen na všech zápasech ligového kola, což jen nahrává spekulacím, proč je VAR zrovna tam, kde je, a proč na jiném důležitém zápase není. V zásadě už poslední ročník byl z tohoto pohledu neregulérní a tento stav pokračuje i letos.

Kvůli epidemiologické situaci v různých regionech naší vlasti navíc budou kluby z Moravskoslezského kraje znevýhodněny. Opava v duelu s Olomoucí a Karviná v duelu s Příbramí. I když ruku na srdce – v tomto momentu se dá těžko předpokládat, že ve Zlíně a Teplicích budou fanoušci na ze svého pohledu „přípravné“ zápasy stát dlouhé fronty. A v Příbrami se na fotbal stejně davy nehrnou.

Fotbalisty Karviné čeká ve čtvrtek klíčový duel na půdě Zlína, jehož hráči se právě vrátili z dovolené, a tak se dá čekat, že postaví kombinované mužstvo s talentovanými mladíky.

Na druhou stranu - pokud Karviná proti takovému týmu selže a pak doma nezvládne ani duel s poslední Příbramí, tak asi v nejvyšší soutěži opravdu nemá co dělat.