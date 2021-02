Bez nadsázky lze říct, že Souček prožil nejlepší rok v kariéře.

Mnozí mu zprvu příliš nevěřili, ale 25letý záložník (tehdy ještě 24letý) velmi brzy ukázal, že na Anglii má. V kádru Davida Moyese byl tři dny, když jej trenér postavil do základní sestavy proti Brightonu. "Skvělý debut," psali fanoušci.

Žádná lavička, žádný oddech - následovala utkání proti Manchesteru City, Liverpoolu či Arsenalu.

Souček se pod tlakem nesesypal. Naopak, získával na sebevědomí a už ve svém sedmém startu (v dnešním pohledu až) se gólově prosadil. Odnesla to Chelsea. V kalendáři svítil červenec, po koronavirové pauze se hrálo v rychlém sledu.

První Součkův gól za West Ham (0:26):

Zdroj: Youtube

Uplynulo pár dní a Souček opět jásal, tentokrát se trefil do sítě Newcastlu. Do konce ročníku zaznamenal ještě jednu branku a Moyes neváhal vynést odvážná slova o tom, že bez Součka by se West Ham mezi elitou nejspíš nezachránil. "Tomáš nám bezpochyby pomohl a nejsem si jistý, že bez něj bychom byli klubem Premier League," pronesl na tiskové konferenci dvě kola před koncem soutěže.

Newcastle - West Ham - 2:2 (Součkova trefa v čase 0:44):

Zdroj: Youtube

Znamenitá forma vynesla vytáhlému blonďákovi definitivní přestup a do kasy Slavie přibylo ke 113 milionům korun za hostování dalších více než 400 milionů.

Hláška se salátem

Mimochodem, ze Součka se radovali i v Havlíčkově Brodě, kde místní klub zinkasoval podíl za výchovu úspěšného borce. Čtyřicet milionů, to je rozpočet na deset let!

Ale zpátky do Anglie - a do nové sezony. Souček se na podzim rozehrál do životní formy. Přispěla k tomu i další česká akvizice, kterou si „Kladiváři“ vyhlédli znovu ve Slavii. Vladimír Coufal přišel jako náhrada za zraněného obránce.

"Myslím, že fanoušci West Hamu si Vladimíra zamilují a on se s nimi bude cítit spojený. Hraje velmi rychle a intenzivně a každou minutu bude pro klub odvádět 100 procent," předpovídal tehdy Souček pro klubový web.

Pravda. Tahle dvojka rozzářila Londýn. Fanoušci obdivují každý jejich krok a hltají každé jejich slovo.

Zvlášť čekají na hlášky od Součka. Důvod? Jeden televizní rozhovor starý zhruba měsíc. "Miluji hrát o Vánocích fotbal. Normálně bych teď měl doma v Česku tři týdny volno a jedl bych spoustu bramborového salátu."

Upřímnost, vtip - na internetu sdílel jeho vyjádření snad každý fanoušek. Korunu tomu pak nasadili funkcionáři West Hamu, kteří po dalším zápase věnovali českému reprezentantovi dárek. Pokud to nevíte, dostal mísu s bramborovým salátem.

Kompliment od Mourinha

Za dva a půl měsíce v lize nastřílel sedm branek. Jaké to je inkasovat od Tomáše Součka, už ale ví třeba i Manchester United, po dvaceti zápasech druhý tým tabulky.

Proti Manchesteru United otevřel skóre Tomáš Souček (0:20):

Zdroj: Youtube

"Na tréninku v pátek jsme si zkoušeli řadu rohů a vhazovaní. Věděl jsem, že Declan Rice půjde na přední tyč a já na zadní. Bylo to jako při tréninku, pěkný gól," komentoval po utkání svoji trefu.

Kompliment na fotbalistovu adresu přišel dokonce i z úst slavného trenéra.

Stalo se tak v říjnu, po derby Tottenhamu s West Hamem (3:3). José Mourinho musel skousnout ztrátu vedení 3:0 a po utkání pak mluvil právě o Součkovi. "David Moyes v něm našel svého nového Marouana Fellainiho," dodal s narážkou na dlouholetou oporu Manchesteru United a belgické reprezentace.

Z Londýna do Mnichova?

Klidná, zodpovědná hra se cení. Výkony v barvách West Hamu katapultovaly Součka do průběžné nejlepší jedenáctky sezony.

Jeho nejzářivější okamžik přišel tento týden po vítězství nad Crystal Palace, které český reprezentant zařídil dvěma trefami. West Ham je v tabulce pátý hned za Liverpoolem!

Sestřih zápasu Crystal Palace - West Ham i s dvěma góly Tomáše Součka:

Zdroj: Youtube

Sám Souček ovládá leckteré statistiky, třeba tabulku produktivity defenzivních záložníků. A co víc, od začátku sezony nechyběl ani minutu!

Není divu, že kolem skromného českého kluka najednou krouží kluby z (bez urážky) věhlasnějších adres, než je Olympic Stadium v Londýně. Mluví se třeba o Allianz Areně a zájmu Bayernu Mnichov. Cena? Letí nahoru - renomovaný server Transfermarkt ji posunul už na 30 milionů eur!

Navíc za pár měsíců je tu (snad už opravdu) evropský šampionát. Po něm může nabrat Součkova kariéra další obrátky.

Přitom nechybělo málo a možná se pořádně neprosadil ani v české nejvyšší soutěži. Před šesti lety nepřesvědčil ani ve druholigové Vlašimi, kterou tenkrát vedl Vlastimil Petržela. Nakonec se však, i přes určitou počáteční nedůvěru, uchytil v žižkovské Viktorce.

Nedůvěru Jindřicha Trpišovského, kouče, který v následujících letech stál u jeho fotbalového růstu až po jeho přestup do jedné z nejkvalitnějších fotbalových lig světa. Jak sám před časem přiznal, byl to manažer Ivan Horník, který ho de facto zachránil pro velký fotbal. To on za ním stál, když Trpišovský váhal. A udělal dobře.

Dál už to znáte - Slavia, Liberec, Slavia. A pak tahle anglická pohádka.