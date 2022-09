V nedělním duelu Hanáci padli v Mladé Boleslavi s Hradcem Králové, když dohrávali v deseti bez vyloučeného Lukáše Vraštila. Osmadvacetiletý stoper tak bude Sigmě ve středu chybět.

„Po nedělním zápase na půdě Hradce bylo prvořadým úkolem zvládnout co nejrychleji regeneraci. Zároveň jsme samozřejmě analyzovali náš výkon. Myslím, že se můžeme částečně odrazit od toho, co jsme předvedli ve druhé půli. I v deseti jsme po inkasované brance Hradci zatápěli. Bojovný přístup a týmový výkon je jednoznačně cesta. Musíme to ale předvádět od prvních minut. Týmu věříme, víme, že to v sobě má. A děláme všechno proto, abychom se takto prezentovali už ve středu proti Liberci,“ říká asistent trenéra Jiří Saňák.

Beneš: Lidé musí pochopit fungování klubu. Prozradil, kde jsou peníze z přestupů

Poslední tři zápasy navíc Olomoučtí nad Severočechy vyhráli. S Libercem se střetli během letošního března a dubna hned třikrát (1:0, 1:0 a 2:0). Z toho dvě vítězství si připsali na Andrově stadionu. Proti celku Luboše Kozla tak už víc jak 300 minut neinkasovali.

Liberec však v letošní sezoně vyhrál na Spartě i na Slovácku. Do toho zapsal tři body doma za vysokou výhru proti Teplicím (5:1) a bod s Českými Budějovicemi. Nestačil pouze v Ďolíčku na Pardubice.

Defenziva Olomouce si bude muset dát pozor hlavně na Micka van Burena (na snímku v kruhu), který v Liberci ožil. Teplicím nasázel hattrick a prosadil se také v posledních dvou duelech proti Českým Budějovicím a Slovácku, díky čemuž s pěti brankami vévodí tabulce střelců celé soutěže.

„Liberec má zajímavě složené mužstvo. Veze se trochu i na vlně van Burena, který má dobrou formu. Trenéři Kozel a Kopecký mají jasnou představu o tom, co chtějí hrát. Respektujeme, že se jim aktuálně daří a jsou silní, ale liga je vyrovnaná. Myslím, že především bude záležet na našem vlastním výkonu, zda budeme úspěšní,“ myslí si Saňák.

Jílek: U šance Růska jsem se zhroutil. Ochotu bojovat jsme si vyříkali

Naopak Sigma se v posledních čtyřech duelech prosadila pouze jednou, a to z penalty, kterou proměnil Filip Zorvan. Ve středu pak bude chtít získat první body před vlastními fanoušky.

Fanzona k výročí

Ještě před utkáním v Olomouci zavzpomínají na první duel v nejvyšší soutěži, který klub odehrál před čtyřiceti lety 27. srpna 1982 na tehdejším stadionu Míru (dnešní Andrův stadion) proti Nitře (1:1).

O premiérový gól Sigmy se postaral Jiří Navrátil, který přislíbil účast ve fanzoně. Dostavit by se měli také další hráči, kteří tehdy byli na hřišti jako Ladislav Kučerňák, Leoš Kalvoda, Petr Mrázek, Jiří Doležílek, Vlastimil Palička a Jiří a Jaromír Fialovi. Začátek fanzony je hodinu před výkopem utkání s Libercem, tedy v 16.30.