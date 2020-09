Navrch to byla trefa tříbodová a prodloužila mimořádně povedený start Hanáků do nejvyšší soutěže.

„Teprve se ukáže, na co budeme v lize mít. Pro nás je důležité sbírat body proti týmům, které jsou s námi srovnatelné. Teď nás čeká Plzeň. Proti ní nemáme co ztratit. Povedený vstup do sezony nám přidal na sebevědomí. Musíme v tom pokračovat dál,“ říká jednadvacetiletý Zmrzlý, který si krátce po přestávce naběhl za obranu na Greššákův pas a v pádu překonal brankáře Stanislava Dostála.

„Už v prvním poločase jsem dostal trochu čouda od Romana Hubníka, že se málo zapojuju směrem dopředu. O přestávce mi to ještě připomněl a hned první náběh, který jsem ve druhé půli udělal, nám vyšel,“ přiznal Zmrzlý neoficiální „druhou asistenci“ zkušenému obránci a kapitánovi Sigmy.

Zmrzlý do áčka přišel jako záložník. V minulé sezoně naskakoval ve středu hřiště jako alternativa za Lukáše Greššáka, případně se posunoval na křídlo. Od nové sezony jej ale trenér Radoslav Látal používá takřka výhradně jako levého beka a Sigmě to jde k duhu.

„Trochu si s tím hrajeme a vidíme ho víc tam. Do středu hřiště si představujeme hráče, který bude trochu vyspělejší, zkušenější,“ prozradil po prvním zápase s Libercem sportovní ředitel Ladislav Minář, který za Látala v době jeho karantény zaskočil na lavičce.

„Občas jsem hrál levého obránce v dorostu nebo v béčku, jedno utkání jsem takhle odehrál za reprezentační dvacítku. Úplně nové to pro mě není, ale v lize je to o třídu náročnější než třeba za reprezentaci. Pořád se s tím sžívám,“ přiznal Zmrzlý.

Na druhou stranu se má od koho učit. Václav Jemelka už patří k ligovým stálicím a o přínosu velezkušeného Hubníka už byla řeč od začátku sezony mnohokrát.

„Kluci mi hodně radí. Je to ale na mě. Musím podávat stabilní výkony, nedělat chyby. Nakonec by pro mě ten post mohl být dobrý,“ věří odchovanec Sigmy.

„Hlavně jsem rád, že hraju. Na jakém postu, to je mi jedno,“ usmívá se jednadvacetiletý fotbalista, díky kterému se týmová kasa může těšit na další přírůstek.

„Už vím, kolik to bude stát, ale nechám si to pro sebe,“ řekl Zmrzlý.