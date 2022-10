Zlomený loket, otřes mozku. Teď dal bývalý hráč Prostějova první ligový hattrick

Až v šestadvaceti letech nakoukl Filip Žák do české nejvyšší soutěže. Po angažmá v druholigovém Prostějově si jej vzal v zimě trenér Jiří Jarošík do Teplic. Na konci minulého ročníku jej zastavilo zranění, když si zlomil loket, v letní přípravě potom vletěl hlavou do reklamního poutače. Postupně se ale vše začalo otáčet a v neděli nasázel hattrick do sítě Pardubic při výhře 5:1. A prosazují se také další bývalí hráči Prostějova.

Filip Žák z Teplic. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň