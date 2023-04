Série deseti zápasů bez porážky je pryč. Sigma schytala čtyři góly v Edenu, ale klíčové zápasy sezony ji nyní čekají. Pět kol před koncem základní části bude bojovat o uhájení své pozice mezi nejlepší šestkou a také o šanci porvat se o čtvrtou příčku. Musí ale hodit debakl od Slavie za hlavu.

SK Sigma Olomouc | Foto: SK Sigma Olomouc

„Hned po zápase jsem byl v kabině. Řekli jsme si, že jsme narazili na skvělé a velmi organizované mužstvo, které nás potrestalo. Výsledek je jednoznačný, ale je třeba si z utkání vzít to pozitivní, i když toho moc nebylo. Něco ale určitě najdeme,“ říkal po vysoké porážce trenér Václav Jílek.

Pozitivně se dá brát obranná činnost v úvodní půli až na inkasovaný gól v nastavení. Do té doby Slavia žádné vyložené šance neměla. Druhá půle již byla horší a celkově se Hanákům nedařilo do ofenzivy. Na Koláře vystřelili pouze dvakrát a vytvořili si pouze dva rohové kopy. Stoprocentní příležitost neměli žádnou. I proto přišli o desetizápasovou šňůru bez porážky.

„Myslím, že by s námi tahle prohra neměla nic udělat. Přece jen série bez porážky byla opravdu dlouhá, byť v ní bylo plno remíz. Ale to je jedno. Je to první prohra v tomto roce. Musíme ji hodit za hlavu. Upřímně si řekněme, že na Slavii jsme mohli jen získat,“ přidal se k hodnocení záložník Martin Pospíšil.

Střípky D. Kobylíka: Sigma hrála bojácně. Křetínský u sudích? Zkrat

„Samozřejmě bychom nějaké remízy vyměnili za výhry. Třeba v domácích zápasech s Hradcem nebo Pardubicemi, kde jsme o body přišli. Naopak v Plzni jsme k nim měli dál. Ale na jaře je naše herní kvalita na slušné úrovni a výkony mají stoupající úroveň. Celkově jsem spokojený, jak mužstvo pracuje a zpracovává naše podněty. Prezentujeme se kompaktními výkony, i když to v některých zápasech drhlo. Herně tam pokrok je a mužstvo si začíná věřit,“ glosuje jarní část trenér Jílek.

Teď přijde pro Sigmu důležitá část sezony. Už o víkendu ji čekají na Andrově stadionu ve formě hrající Bohemians, kteří jsou na čtvrtém místě, o které by případně Hanáci chtěli bojovat. Momentálně na něj ztrácí pět bodů.

„Nemyslím si ale, že by utkání na Slavii mělo rozhodnout o tom, jak se budou odvíjet ty další. Musíme se odpíchnout od těch předchozích. Víme, co nás v posledních pěti kolech čeká. Jsou tam tři domácí utkání. Budeme do hráčů nalévat sebevědomí. Tým je natolik zkušený, že bychom neměli volit nějaké speciální přístupy. Hrajeme až v neděli a věřím, že hráči budou mít čistou hlavu a s Bohemkou bude utkání vypadat úplně jinak,“ doufá Jílek.

Následovat budou souboje s týmy, které hrají o holé přežití ve FORTUNA:LIZE - ve Zlíně, doma s Teplicemi a poslední kolo doma s Baníkem. Před ním ještě pojede Sigma ve vloženém kole na půdu sedmého Jablonce, který se rozehrál do formy a Olomoučtí před ním budou bránit účast v nadstavbové skupině o titul. Momentálně mají náskok tříbodový.

Tři branky byly laciné, štvalo Jílka. Chyběla kvalita i nabídka

„Pro nás ty rozhodující zápasy přijdou teď. Musíme vyhrávat hlavně doma. Věřím, že se během týdne nachystáme a získáme co nejvíc bodů. Abychom v tabulce byli na místě, kde chceme být,“ říká zkušený středopolař.

A to, kde chtějí sigmáci včetně Martina Pospíšila být, je jasné - nejprve v top šestce a následně zakončit sezonu na čtvrté příčce, která by mohla znamenat posun do pohárů.

„Už jsem prohlásil po svém návratu, že jdu do Olomouce s tím, že bych se Sigmou chtěl zažít nějaký úspěch. U mě byly vždycky ambice na prvním místě. Nikdy nebudu hledat nějaké alibi. Vždy si před sebe budu stavět ty nejvyšší cíle. Neskrývám, že bych se se Sigmou chtěl dostat do pohárů. Tak je ale nastavená celá kabina. Utkání na Slavii by na to nemělo mít vliv. Musíme se rychle otřepat a jít za svým cílem. Před námi je hodně, myslím, že ještě důležitějších zápasů,“ říká odhodlaně Pospíšil.

K tomu Olomouci pomáhá také Mojmír Chytil a další hráči, kteří se během jarní části dostali do formy.

„Vrátili se nám někteří zranění, do velmi dobré formy se dostal Honza Vodháněl. Klíčové bylo zimní udržení Mojmíra Chytila, i když k němu po zápase se Slavií budu kritický, protože to z jeho strany nebylo povedené utkání. Je potřeba, aby v takovém těžké zápase udržel daleko více míčů. Myslím, že je natolik pokorný, že to vezme a v dalších zápasech bude platný,“ věří Jílek.

Sedláček: Skauting mě pohltil, nižší soutěže nešly dolů, hráči umí jiné věci

A jeho tým to bude potřebovat. Úspěch a nejlepší šestka je i vzhledem k losu blízko, zároveň ale na hřišti číhají nástrahy, jelikož ostatní týmy „budou muset“. Navíc v případě propadu na nižší příčky se bude mluvit o zklamání.

„Se Slavií jsme dostali po „držce“, ale je potřeba si říct, že jsme narazili na vyšší kvalitu. Pro nás by to měla být motivace, kam se dál posouvat a nebýt spokojení s tím, kde jsme v současnosti,“ uzavřel Václav Jílek.