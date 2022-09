Velký přestup dokonán. Hradec přišel o kapitána, Vlkanova je hráčem Plzně

O dost více pozdvižení ale vyvolal po utkání moderátor ČT Jakub Železný. Tomu se totiž pramálo líbí nové číslo Vlkanovy v Plzni. V Hradci totiž technický záložník nosí číslo 8, to je ale v Plzni po Davidovi Limberském vyřazeno, Vlkanova tak zvolil číslo 88. To se ale pramálo líbí právě Železnému, ten si totiž zmiňované číslo spojuje s podporou nacismu a nechvalně známým pozdravem „Heil Hitler.“

Na Železného reagovala i Vymětalíková

„To číslo za to nemůže. Někteří (čeští) sportovci ho nosí. Asi nevědí. Fans jednoho (českého) týmu to číslo pár let zpět vyřvávali s gustem+gestem, co mrazí. Ti věděli. Pan Vlkanova se dle webu Plzně v LM těší na Bayern. Kéž mu (v Německu) vyjasní (ne)vhodnost jistých číselných kombinací," vylil si Železný na svém twitterovém účtu vztek na Vlkanovu.

Čerstvá posila Plzně už po zápase reagovala na dotaz k novému číslu. „V Plzni je osmička vyřazená coby pocta Davidu Limberskému. Takže jsem si jednu osmičku přidal," vysvětlil prostě Vlkanova.

Na Železného vyjádření kriticky reagovala řada fanoušků, neudržela se ani kolegyně ze sportovní redakce Darina Vymětalíková. „V NHL řeší jakýkoliv náznak gesta, které by mohlo značit rasismus nebo antisemitismus, ale musím říct, že tam nikdy nikoho nenapadlo, že by číslo 88 mělo tyto konotace. Mají ho Patrick Kane, William Nylander, David Pastrňák, Martin Nečas," odpověděla Železnému Vymětalíková.