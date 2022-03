Kovářova kariéra začala v Olomouci právě proti Realu Madrid, se kterým Hanáci nečekaně remizovali 1:1. Přitom do tohoto památného duelu by původně pravděpodobně nenaskočil. Dostal se do něj „díky“ zraněním ostatních spoluhráčů a byl tak na hřišti ve 27. minutě, kdy Pavel Hapal otevřel skóre.

„Měl jsem obrovské štěstí, rád na to vzpomínám a podívám se na staré záznamy. Dozvěděl jsem se to den předem nebo možná až v ten den, takže jsem neměl čas nad tím přemýšlet a vletěl jsem do toho,“ vzpomínal pro klubový podcast.

Remízu 1:1 zajistil hostům Hierro. Kovář naskočil také v Madridu, kde Sigma padla 1:0. Už v té době v roce 1992 k přípravě na soupeře používala Sigma video.

„Bylo to omezenější, ale video jsme měli. Do odvety jsme se odráželi z prvního zápasu, ale moc jsme se na ně nepřipravovali, spíše sami na sebe. Chtěli jsme něco dosáhnout, něco hrát a na to nás trenér Brückner chystal,“ popisoval Kovář.

A přiznal, že ve druhém souboji už byl nervóznější. „Dolehlo to na mě,“ uznal. Ale právě tento dvojzápas mu nastartoval kariéru. Na Andrově stadionu tehdy fandilo přes 14 tisíc fanoušků, v hlavním městě Španělska to potom bylo 40 tisíc. I o nich se v podcastu rozpovídal a stejně tak o Karlu Brücknerovi.

„Naučil mě hrát fotbal a věci, které nikdo jiný neměl,“ nakousl momentálně hrající trenér Fulneku.

Nakonec zvládl v české nejvyšší soutěži 255 startů a vyzkoušel si také Bundesligu. Více se dozvíte v podcastu, který vyjde na stránkách Sigmy Olomouc ve čtvrtek.