Jednatřicetiletý záložník se dohodl s Hanáky na smlouvě a po šesti letech se vrací na Andrův stadion. Na Slovácku Navrátilovi končila smlouva. Klub sice měl zájem ji prodloužit i přes podzimní zdravotní trable hráče a ztrátu pozice v základní sestavě a vypadalo to, že na dohodu mezi ním a Sigmou nedojde, ale vše je nakonec jinak.

Jednání nabrala na obrátkách mezi Vánoci a Silvestrem a teď už je vše oficiální. Navrátil podepsal v Olomouci smlouvu na dva roky.

„Věděli jsme, že Honzovi končí ve Slovácku smlouva. Máme některé hráče na křídelních pozicích zdravotně indisponované. Uvidíme, jak na tom budou. U mladších kluků zase byla výkonnost kolísavá. Trenéři měli zájem o hráče, který už bude ligou odzkoušený, což Honza splňuje. Zvolili jsme jistotu,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

„Žádná jednání nejsou úplně jednoduchá, ale nakonec se to podařilo,“ dodal Minář.

„Jsem rád, že jsem zpátky, v Olomouci to pro mě vždycky bylo doma. Od Sigmy jsem cítil velký zájem, to mě oslovilo,“ potvrdil sám Navrátil.

Rychlonohý záložník oblékl olomoucký dres naposledy v sezoně 2015/16, ve kterém ve 29 zápasech zaznamenal pět branek a čtyři asistence a stěhoval se do Liberce.

Odtud ale po půl roce putoval do Slovácka, kde stihl za pět let 146 zápasů a šestkrát se radoval z dosažené branky. Právě nízká produktivita jej v poslední době trápí a ukazovalo se to i na podzim. V patnácti utkáních se netrefil ani jednou.

V době, kdy nastupoval za Sigmu, byla jeho čísla lepší. Ve 150 duelech zaznamenal 25 tref a 12 asistencí. Tuhle bilanci bude chtít v následujících zápasech vylepšit.

Vítěz poháru

V mládežnických týmech Sigmy působí už od roku 2001 a největšího úspěchu v jejím dresu dosáhl v legendární sezoně 2011/2012, kdy pod vedením kouče Petra Uličného Hanáci odvrátili sestup, ale hlavně ovládli domácí Pohár České pošty. Ve finále Olomouc porazila pražskou Spartu a Jan Navrátil tak mohl pozvednout nad hlavu trofej pro vítěze soutěže.