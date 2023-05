Jednu příležitost po změně stran Mojmír Chytil neproměnil. Penaltu deset minut před koncem ano. V Jablonci vstřelil dvanáctý gól v sezoně a nastartoval Sigmu ke srovnání na konečných 2:2.

FK Jablonec - SK Sigma Olomouc 2:2, Mojmír Chytil | Foto: SK Sigma Olomouc

Jak hodnotíte duel v Jablonci?

Darovali jsme soupeři gól a hned jsme inkasovali druhý, ale řekli jsme si, že vedení 2:0 není úplně ideální poločasový stav ani pro soupeře. Sice je to super, ale také se mluví o známé Csaplárově pasti s tím, že to můžou podcenit. Jablonec sice druhou půli nepodcenil, ale my jsme změnili přístup a rozestavení. Mohl jsem dát gól dřív. Kdybych ho dal, tak to mohlo být zajímavější. Naštěstí jsme snížili z penalty a pak už tam byla taková euforie. Nejdůležitější bylo, že jsme pořád věřili, že utkání můžeme zlomit.

Vaše branka z penalty tým nakopla?

Určitě se mužstvo nakoplo, ještě když to je jen o gól, cítíte šanci na vyrovnání. Naopak soupeř znervózněl, že mu může výsledek utéct, i když byl v první půli jasný.

Jak jste viděl vyrovnávací gól?

Ani si jej nepamatuji, podstupoval jsem souboj a pak se to tam odrazilo k Benymu a ten to uklidil.

Velkou chybu udělal opět brankář Macík.

Je to týmový sport, udělal jsem tu stejnou chybu, že jsem nedal v 50. minutě gól, kdy jsem byl sám před brankářem.

Ta úvodní branka vás ale musela srazit.

První gól vás vždycky srazí, je důležitý a my v této půlce sezony inkasujeme jako první hodně často. V kabině jsme ale neřešili výkony jednotlivců, ale týmový výkon, který v prvním poločase nebyl dobrý. O přestávce jsme si něco řekli a začali jsme hrát důrazně. Ač to nebylo vždy ideální, tak jsme jsme je honili, kde jsme mohli a výsledek se dostavil.

Teď už téměř jistě skončíte po základní části v šestce. Je to úleva?

Byl to náš cíl, ale musíme si vzít poučení z prvního poločasu v Jablonci, že takhle ne, ale pro tu euforii na konci zápasu v Jablonci se ten fotbal hraje.