„Trenér týmu, který dá těch gólů víc, to má v pohodě,“ pousmál se prostějovský kormidelník.

S výkonem vašich svěřenců tedy panuje spokojenost?

Byl to první zápas. Sami jsme byli zvědaví, jak kluci po minimu tréninků na přírodní trávě všechno vstřebají. Nevstoupili jsme do zápasu úplně v klidu, ale zase ne ustrašeně. Měli jsme dost ztrát, hra byla celkem rozháraná. Nakonec jsme z trestňáku dostali branku, ale do poločasu se nám podařilo vyrovnat, což bylo dobře. Od druhého poločasu jsme už našli větší klid ve hře. Z toho pramenily i tři góly, které jsme dali. Všechny padly po hezkých akcích. Můžu být spokojený.

Nebylo vám úzko, když šli domácí v první půli do vedení? Nerozhodil mužstvo inkasovaný gól?

Právě nerozhodil. To je jedna z věcí, která je jednoznačně plusová. Nijak nás to nezabrzdilo. Kluci to vypustili z hlavy a hned hráli dál. Hned jsme se s tím snažili něco udělat a docela brzy se nám podařilo vyrovnat. Do druhého poločasu jsme si pak řekli věci, které chceme dělat a jak chceme hrát. Kluci se o to pokoušeli a docela úspěšně. Sice jsme tam pak zaváhali při snížení soupeře na 2:3. Ale pořád jsme jeli dál.

Měl jste tedy pocit, že celou dobu je zápas pod kontrolou?

Necítil jsem z kluků, že by nějak výrazněji znervózněli. Ale samozřejmě pod kontrolou máte jen to, co můžete udělat sami.

Dva góly vstřelil Jakub Kopřiva. Dá se označit za hrdinu zápasu?

Máme to nastavené tak, že když hrdinové, tak všichni. Ale musím říct, že zrovna Kuba Kopřiva se neustále zlepšuje. Je to pracovitý hráč. Nad fotbalem přemýšlí. Je to odchovanec Plzně, fotbal určitě hrát umí. Postupně se z něj stává, ne ještě úplně vůdčí osobnost, ale hráč, který dokáže výraznou měrou ovlivnit průběh zápasu. A to nejenom góly, ale i tím, jak hraje. To bylo příjemné zjištění.

Do branky jste se rozhodl poslat Michala Bártu…

Bohužel Filip Mucha nám vypadl ze hry na 14 dnů kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Michal byl tedy jasná volba. Je to brankář, který už má zkušenosti. Bylo cítit, že si umí sjednat pořádek. Sice dostal dvě branky, ale jedna byla z trestňáku z těžké situace. Druhá pak poté, co jsme propadli na pravé straně a už těžko mohl něco dělat.

Další ze zimních posil Jan Koudelka si připsal asistenci…

Měl jsem s Honzou takový menší pohovor. V posledních trénincích a ani zápasech se mi nelíbil jeho výkon, Nastavili jsem si určitá pravidla fungování. Aby byl týmu prospěšný, musí své kvality dát ve prospěch týmu. Evidentně si to uvědomil a jeho výkon byl velmi zajímavý. Je cenný tím, že umí podržet míč a vymyslet řešení, které jiní hráči třeba tolik neumí. Na druhou stranu to ale vždy musí být podložené i běžeckou prací pro tým.

Třetího nováčka v týmu Tomáše Zlatohlávka jste nechal na lavičce. Ale brzy po nástupu dal hned gól.

Trochu ho zabrzdilo, že měl problém s kolenem. Teď měl ještě puchýř na patě, takže jsme se nakonec rozhodli pro variantu s Davidem Píchalem. Tomáš ale potvrdil to, co se o něm už ví. Je to kluk, který má určitou dávku talentu a umí hrát. Potvrdil to i tím, že se dobrým výběrem místa hned po nástupu na hřiště dostal do gólové šance. Šel sám na brankáře a chladnokrevně to proměnil. Je to povzbuzení pro něj i pro nás. I on si ale musí uvědomit, že je na začátku kariéry a jen když bude poctivě pracovat, tak si jej všimnou v první lize. Myslím, že on to ale taky tak vnímá.

Jste teď po polovině soutěže jen tři body od první Líšně. Je to motivace navíc do dalších zápasů?

Klukům jsem po zápase říkal, abychom si na záda nebrali věci, které nebudeme schopní unést. Odkrajujme to krajíček po krajíčku a uvidíme. Máme před sebou zajímavé zápasy s Duklou a Žižkovem, tedy s týmy, které jsou fotbalové a současně jsou tam hráči s ligovými zkušenostmi. Budeme si moct na těchto zápasech ukázat, jak dobří už opravdu jsme.