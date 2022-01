Za mě by to měl být náš charakteristický rys. Dlouhodobě se bavíme, že možná nemáme úplně takovou kvalitu pro herní přechodové fáze. Chtěli bychom to eliminovat právě pracovitostí, dobírat balony ve vyšším postavení a využít otevřenějšího prostoru pro brejkové situace. Proti Aalborgu se nám to dařilo. Na druhou stranu si myslím, že jsme v průběhu utkání měli nahoře daleko víc zisků a kvalita dohrání zase nebyla taková. Kdybychom měli vyšší úspěšnost, vypracovali bychom si více střeleckých pozic.

V úvodu vás Aalborg tlačil a míče jste nezískávali. Křičel jste potom na hráče rozestavení, v jakém mají napadat.

Ta změna byla klíčová. Zpočátku jsme chtěli napadat více křídly do trojky soupeře a moc nám to nevycházelo, protože nás přečíslovali ve středu hřiště, byli schopni si rychle pomoct přes střední halvy a utíkali nám z toho. V úvodu v jedné pasáži drželi snad čtyři minuty míč a my jsme ho nebyli schopni zachytit. Pomohla nám změna, když jsme začali presovat se dvěma útočníky. Pablo se vysouval do vyššího postavení a hráli jsme spíše v rozestavení 4-1-3-2. Tam už to bylo v pořádku. Klíčové je dobré spuštění a napojení ostatních hráčů. Dařilo se nám to spouštět na krajního stopera a soupeř potom už moc možností neměl.

FOTO + VIDEO: Sigma na Maltě skolila dánský Aalborg, rozhodli defenzivní hráči

Porazili jste 3:0 čtvrtý tým dánské ligy, jak moc si výsledku ceníte?

Viděli jsme je hrát ve dvou zápasech, udělali jsme si krátkou představovačku – velká kvalita, severská agresivita. Hodně kvalitní soupeř, který by u nás patřil do horní poloviny tabulky. O to víc jsem rád, že jsme utkání takto zvládli. Nejvíce si však cením, jakým způsobem jsme k němu přistoupili.

Překvapili jste sami sebe?

Nevím, jestli jsme nepřekvapili spíš Dány. Chtěli jsme se prezentovat aktivně. Vím, že jsme schopni takhle zápas sehrát, ale také jsem očekával, že budeme silnější v kombinaci, na míči, což jsme nepotvrdili. Nebyli jsme schopni se prosadit přes kompaktní dobře organizovanou obranu.

Cítíte, že tým tohle vítězství potřeboval?

Já jsem za to strašně rád. Po Trenčíně jsme si museli pár věcí vyříkat, tam to prostě nebylo dostatečně aktivní, týmové a emocionální. Chtěli jsme se prezentovat více týmovým pojetím a kvalitním napadáním po celý zápas. Za tohle si mužstvo zaslouží pochvalu, protože to zvládlo velmi dobře a v tempu. Vnitřně jsem cítil, že Aalborg je pro nás těžký soupeř, výborná konfrontace, a jak jsem viděl hráče v kabině, tak to účel splnilo. Výsledek je důležitý pro sebevědomí a přesvědčení, že cesta je správná. Cítil jsem z mužstva sílu.

Zvedne vám to tedy sebevědomí?

Doufám. Viděl jsem to na hřišti už po prvním gólu. Zejména stopeři odvedli vynikající výkon. Venca Jemelka byl konečně ve formě, kterou bych očekával v každém zápase. Hráči si ověřili, že jsou schopni hrát na takovéto úrovní v této kvalitě.

Udine jsme měli na lopatkách, chyběly sekundy, vzpomíná Kamesch na finále

Z tréninku jde navíc cítit i dobrá nálada.

Nemyslím si, že by byl nějaký problém ani na podzim, že by nebyla dobrá atmosféra. Vztahy jsou v pohodě, kluci jsou schopní si říct věci na rovinu, zároveň se respektují. Každé vítězství přináší další dílčí vzestup emocionality, kterou po nich vyžadujeme, protože bez toho se nedá dělat žádný sport.

Jak jste viděl hru Aalborgu?

Musím jej pochválit za fotbalovou kvalitu, ve které nás předčil, byl přesnější, preciznější, rychlejší v práci s míčem. Tam pořád máme rezervy a soupeř nám ukázal, jak bychom měli pracovat s balonem. Naše výstavba – přechodová fáze – postrádá větší klid. Musíme pracovat na fotbalovosti a kvalitě rozhodování. Na druhou stranu jsme je nepustili do mnoha šancí a aktivní hrou jsme je eliminovali

Do jaké míry jsou problémy ve výstavbě hry spojené s limity středových hráčů Greššáka a Breiteho?

Přednosti mají jinde, než je účelná rychlá kombinační hra, to všichni víme. Ale musíme si pomoct organizací, abychom byli ve správných prostorech ve správnou chvíli. A pak kvalitním rozhodnutím. Když se na utkání znovu podíváme, zase najdeme situace, které šly dohrát. Musíme brát v tuhle chvíli ohled na to, jakou typologií hráčů disponujeme, a na to ušít herní způsob.

Zranění konkurenta, nula proti Aalborgu. Chci být jednička, hlásí Stejskal

Překvapil Lukáš Greššák pěkným gólem?

Udělal to výborně. V první fázi měl možná i trošku štěstí, když tam protáhl balon. Zakončení už bylo zkušené. Viděli jsme v závěru podzimní části, že Lukáš nám v zápasech pomáhá. Jeho dlouhodobý výpadek nám ublížil. Ukázal, proč je pro nás důležitý. Nebyla to jen otázka branky, ale také organizace celé defenzivní činnosti a napojování se do presinku. Za mě potřebuje být zdravý, zvýšit úsilí v momentě, kdy má pocit, že akce končí. Máme vůči němu vyšší nároky, aby se nabízel v přechodové fázi, byl hratelný, má na to kvalitu. Je potřeba, aby byl kondičně na vrcholu. Potom si myslím, že je schopný hrát utkání v daleko větší kvalitě.

I u Víta Beneše je důležité, aby nebyl zraněný…

Není to otázka jen Benyho, ale také Venci Jemelky, Lukáše Greššáka. Toho stěžejního obranného trojúhelníku – hráčů, kteří potřebují být dobře připraveni kondičně a mít zápasovou zátěž, aby automatismy měli upevněné. Potom budeme my pevnější v obraně. Celkově doufám, že Sigma bude na jaře zdravá. Největší problémy jsme na podzim měli v obrovských zdravotních výpadcích, častokrát jsme sestavu museli lepit a to si myslím, že byla největší příčina poztrácených bodů. Ty jsme ale ztráceli i v zápasech, které byly dobře rozehrané, nebyli jsme schopni je dohrát a soupeři darovali šance. Proti Aalborgu byl úkol zvládnout utkání do konce.

Sestava byla silná, možná ligová?

Nevím, jestli úplně ligová, konkurence je vyšší, v dalších zápasech vyzkoušíme určitě i další hráče.

Ani s prostřídáním vaše hra nešla dolů.

Nejtěžší bylo udržet intenzitu, protože když vstupujete do takového presinkového utkání, často se stane, že hráč tempo nezachytí, to se ale nestalo. Chytil, Spáčil, Matoušek, Sedlák, všichni se do toho dostali, byli aktivní. I s alternacemi spokojenost.

Odlet z Malty! Látal míří na hostování do Karviné

Defenziva fungovala dobře, co Daněk, není utopený na kraji?

Nebylo to úplně o kvalitě křídelních hráčů, bylo to o jejich pracovitosti, ale malé kvalitě. Dáňa se vytočil s Pavlem Zifčákem, ale ani po prostřídání jsme tam neměli dobrá vyhodnocení. Chtěli jsme zkusit hlavně variantu přes nohu, jak tam vypadá Navrc (Jan Navrátil, pozn. red.) i Kryštof (Daněk), jsou hodně blízko této variantě. Myslím, že jim to je vlastní, aby hráli dovnitř hřiště, ale neměli jsme tam potřebnou kvalitu. Soupeř hrál v těchto prostorech hodně agresivně, rychle nás dostupoval ve střední zóně a moc jsme si s tím neporadili. Kryštofovi možná více vyhovuje hrát ve středu, ale chtěli jsme vyzkoušet i tuhle variantu.

Čekali jste víc i od Jana Navrátila?

Měl to strašně složité, protože se k němu dostalo málo míčů. Byl jsem spokojený s jeho celkovým běžeckým výkonem, obrovskou pracovitostí. Vydržel v tempu až do 70. minuty, do střídání. Jeho přednosti jsou i v herní stránce, ty jsme teď neukázali. Ale to koresponduje s tím, že jsme celkově nebyli tak silní na míči, jak bychom si představovali.

Můžete podmínky na Maltě srovnat se Španělskem, kde jste byl se Spartou?

Tréninkové podmínky jsou naprosto srovnatelné, kvalita hřišť skvělá. Klimatické podmínky výborné. Nejdůležitější je kvalita hřiště a soupeřů, to tady najdeme. Kvalita hotelu není na takové výši, jako byla se Spartou, ale pro naše potřeby je dostačující.

Z Rohožníku Trefil na Maltu. Loučil se esemeskou