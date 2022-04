Herně to v orchestru Michala Bílka velmi vrže a skřípe. Na Andrově stadionu byla Plzeň sice lepší, ale do velkých šancí se nedostávala a herním projevem absolutně neoslnila. Naše mužstvo třicátníků se v pohodě ubránilo, a to i za přispění velkolepého výkonu Romana Hubníka, který jako by se vrátil do svých nejlepších let a předvedl opravdu to nejlepší, co v něm je.